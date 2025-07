Costumi, musica e solidarietà: a Pizzo successo per l’evento “Re e regine di ogni dove”

L’iniziativa fortemente voluta dall’associazione MàMé for you utile alla raccolta fondi da destinare a progetti sociali in Africa

Il Castello di Pizzo ha ospitato la seconda edizione della serata dell’associazione MàMé for you, “Re e Regine, di ogni dove e di ogni quando, per il Madagascar”. L’iniziativa è stata dedicata alla raccolta fondi per la realizzazione di alcuni progetti in Africa:

Continuare il sistema di illuminazione a pannelli solari in altri cinque villaggi dell’isola di Mitsio , con questo intervento da luglio dell’anno scorso MàMé for you avrà illuminato ben 12 villaggi;

Portare l'acqua in altri 2 villaggi dell'isola di Mitsio, progetto iniziato nel gennaio 2024 con 2 villaggi in cui è stata portata l'acqua attraverso un sistema idrico che fa confluire l'acqua dalla fonte a valle.

Sviluppare il "Progetto salute per i bambini", cercando di raggiungere sempre più villaggi disastrati e cave per fare le prime medicazioni e cercare di prendersi carico del costo dell'ospedale per i bambini che le famiglie non riescono a sostenere.

La presentazione dei progetti

«La presidente dell’associazione MàMè for you, Mariateresa Rosano – si legge in una nota stampa degli organizzatori – ha illustrato agli ospiti attraverso filmati e foto, cosa è stato realizzato proprio a partire da luglio scorso. Sono stati fatti vedere il prima e il dopo di ogni progetto».

Re e regine

Anche questa volta, tutti gli ospiti si sono presentati nelle vesti di re e regine: Luigi XII con consorte, dall’India una Maharani, Cleopatra, Faraoni, Coppie di Romani, Re arabi, sceicchi di ogni tempo, Imperatrice Giapponese, Regina dell’Olimpo, Crociati, Re e regine in costumi da camera, non sono mancati i sovrani dei tempi d’oggi, moderni e casual. Ma la sorpresa della serata è stato l’arrivo della Tribù dei Sakalava, in onore al Madagascar. Infatti questa tribù è stata la prima ad insediarsi nell’isola di Nosy Be.

Nel corso dell’evento sono stati premiati i Re e Regine più particolari, naturalmente sul podio non poteva mancare la Tribù dei Sakalava, Re Luigi XII e consorte, Faraone, l’imperatrice del Giappone, Crociati, Re e regina in vestiti da camera, I romani. I premi anche quest’anno donati dalla Gioielleria Franzè di Vibo Valentia, dal Popilia Country Resort, dalla Farmacia Centrale di Vibo Valentia e sempre di qui dai negozi Corso 106 e Officina 44. Dalla piazza, invece, il pubblico, allietato dalla musica, ha potuto ammirare la bellezza dei costumi e godere del panorama suggestivo offerto dallo storico castello.

L’appuntamento – conclude la nota stampa dei promotori – è stato possibile grazie al via libera del sindaco Sergio Pititto, sensibile alle attività sociali. L’associazione ha ringraziato infine gli sponsor che hanno dato un validissimo contribuito alla serata. Prossimo appuntamento a settembre.