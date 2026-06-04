Sabato 6 giugno al Palazzo municipale una giornata dedicata alla prevenzione cognitiva e alla tutela del benessere mentale, a cura della psicologa Beatrice Galli: «Piccoli segnali spesso sottovalutati, bisogna prendersi cura di sè»

Una giornata dedicata alla prevenzione cognitiva e alla tutela del benessere mentale della popolazione over 55. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Prendersi cura della memoria”, promossa dal Comune di Jonadi, che si svolgerà sabato 6 giugno presso il Palazzo municipale di Piazza Italia.

L’evento offrirà ai cittadini la possibilità di effettuare gratuitamente uno screening neuropsicologico, attraverso colloqui professionali e test specifici finalizzati al monitoraggio delle principali funzioni cognitive.

L’iniziativa nasce con l’intento di «sensibilizzare sull’importanza della prevenzione cognitiva» e di offrire «un’opportunità concreta per monitorare memoria, attenzione e funzioni cognitive». Un percorso che punta ad accrescere la consapevolezza sull’importanza di riconoscere tempestivamente eventuali segnali di difficoltà.

«Spesso piccoli segnali vengono sottovalutati – si legge nella nota stampa – mentre intervenire precocemente può aiutare a mantenere più a lungo autonomia, serenità e qualità della vita». Un messaggio chiaro che mette al centro il valore della prevenzione e dell’attenzione verso il benessere psicologico e cognitivo della persona.

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per promuovere una maggiore cultura della salute mentale e dell’invecchiamento attivo. «Prendersi cura della memoria – viene evidenziato – significa anche adottare maggiore consapevolezza del proprio benessere mentale, ricevere indicazioni utili e comprendere come allenare e preservare le capacità cognitive nel tempo».

Lo screening sarà curato dalla psicologa Beatrice Galli, che seguirà i partecipanti attraverso colloqui individuali e strumenti di valutazione specifici.

Per partecipare sarà necessario effettuare una prenotazione telefonica. L’orario degli appuntamenti verrà concordato direttamente al momento della richiesta, sulla base delle disponibilità organizzative. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 1255086.