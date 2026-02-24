Inclusione e coinvolgimento, per azzerare ogni differenza sul piano comunicativo: era ed è questo l'impegno della Pro Loco di Vazzano, rappresentata dal presidente Domenico Caloiero. Nella giornata di sabato, al Mulino della Gioventù si è tenuta una manifestazione in collaborazione con l'Uici (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) di Vibo Valentia, presieduta da Giuseppe Bartucca.

L'iniziativa si è svolta in concomitanza con la Giornata nazionale del Braille, ovvero il sistema di lettura e scrittura tattile per i non vedenti. L'obiettivo principale era quello di coinvolgere e sensibilizzare la comunità, in modo da assottigliare anche le differenze comunicative.

Proprio sull'iniziativa si è espresso il presidente Uici Vibo, Giuseppe Bartucca: «Questa iniziativa è stata istituita con la legge n. 126 del 2007 e si pone l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le amministrazioni sull'importanza del sistema Braille, un sistema che ha peraltro duecento anni di storia ed è più che mai attuale nella vita dei non vedenti».

E ancora: «Quest'anno si è scelto di celebrare questa giornata insieme alla Pro Loco di Vazzano, con cui da qualche anno abbiamo avviato una collaborazione. Dopo una breve presentazione sulle attività della nostra associazione, ci siamo soffermati sul sistema Braille e su come avviene la scrittura. Siamo così passati alla parte pratica tenendo una lezione su tale sistema e con i ragazzi che scrivevano in Braille».

Interesse e partecipazione

Consistente la partecipazione e l'interesse di chi non è voluto mancare: «C'era inoltre un gazebo - continua Bartucca - organizzato dalla Pro Loco dove alcuni nostri dirigenti sensibilizzavano e spiegavano quello che sarà il campo estivo e riabilitativo tra qualche mese. Per coprire le spese riabilitative abbiamo organizzato una riffa e, l'intero ricavato, sarà dedicato proprio alle spese per gli operatori del campo. Non posso che essere soddisfatto dell'entusiasmo che ho riscontrato, soprattutto quando abbiamo messo alla prova i ragazzi che si sono dimostrati disponibili e volitivi. Un grazie sincero alla Pro Loco di Vazzano che, come sempre, si dimostra sensibile a questo tipo di iniziative».

La soddisfazione di Caloiero

Grande la soddisfazione del presidente della Pro Loco, Domenico Caloiero, per il successo dell'iniziativa: «Innanzitutto sono felice di questa stretta collaborazione con Uici Vibo che ringrazio per la disponibilità e per come ci hanno accolto. Per noi è motivo di orgoglio che proprio l'Uici abbia scelto la nostra Vazzano per svolgere questo evento. Ho avuto l'opportunità di dialogare e conoscere gli attivisti di un'associazione che mi ha arricchito notevolmente, presentandomi esempi di vita straordinari da cui trarre ispirazione. Ringrazio sentitamente il presidente Giuseppe Bartucca e Francesco Bretti per l'accoglienza calorosa, la passione dimostrata e i valori unici che mi hanno trasmesso fin dal primo incontro».

Un messaggio significativo

Ecco poi un messaggio significativo del presidente Caloiero: «Si discute spesso di inclusione, un concetto che forse non dovrebbe nemmeno essere pronunciato, poiché la normalità viene talvolta confusa con una diversità che, in realtà, non esiste. Dovremmo essere noi, coloro che si considerano "normali", a essere inclusi. Esprimo la mia gratitudine a tutte quelle associazioni che quotidianamente si impegnano per sensibilizzare chi ancora non ha compreso che la vera diversità risiede nella mentalità ristretta di chi oggi affronta le sfide globali, vedi i grandi potenti della terra, con una superficialità inaudita».