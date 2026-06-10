Coinvolti numerosi bambini e famiglie in una giornata dedicata allo sport, allo svago e alla socializzazione. Il presidente del Comitato provinciale, Aurelio: «Continueremo ad essere presenti sul territorio»

Una giornata all'insegna del divertimento, della condivisione e della solidarietà ha animato Nicotera in occasione della Festa del diritto al gioco, promossa da Unicef per sensibilizzare la comunità sull'importanza del gioco come diritto fondamentale di ogni bambino. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi bambini e famiglie che hanno potuto trascorrere momenti di allegria attraverso alcuni dei giochi più tradizionali e coinvolgenti. Tra le attività proposte si sono svolti momenti dedicati al basket, golf, bowling e lancio dei cerchi, di palline e tiro a segno…offrendo ai partecipanti occasioni di svago, socializzazione e sana competizione.

Particolarmente apprezzato il momento della merenda, durante il quale i bambini hanno gustato il semplice e genuino pane e olio, simbolo della tradizione e della convivialità. La giornata si è poi conclusa con una divertente Gimcana, organizzata magistralmente dal Vespa Club nicoterese con il quale c’è collaborazione da anni, che ha coinvolto tutti i partecipanti in un percorso ricco di entusiasmo e spirito di squadra.

L'iniziativa è stata organizzata con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sui diritti dell'infanzia e sostenere i bambini che vivono situazioni di difficoltà, ricordando come il gioco rappresenti uno strumento essenziale per la crescita e il benessere di ogni bambino.

Queste le parole del presidente provinciale Unicef, Gaetano Aurelio: «Iniziative come la Festa del diritto al gioco rappresentano un'occasione preziosa per affermare concretamente i diritti dei più piccoli e sensibilizzare la comunità sui bisogni dei bambini più vulnerabili. Unicef continuerà a essere presente sul territorio con attività capaci di unire educazione, partecipazione e solidarietà».

In conclusione Unicef ha ringraziato tutti i volontari, le famiglie e i partecipanti che hanno contribuito al successo della manifestazione, confermando ancora una volta il valore dell'impegno condiviso a favore dell'infanzia.