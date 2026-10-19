Il 23 ottobre nell’Aula Magna del Liceo Scientifico l’appuntamento conclusivo di un percorso che toccherà anche Vaticano e Roma. Al centro la ricerca educativa, il contrasto alla dispersione scolastica e la cooperazione tra i due Paesi

Tropea si prepara a ospitare un convegno internazionale dedicato alla scuola, alla ricerca educativa e all’innovazione didattica. Venerdì 23 ottobre, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico, arriverà una delegazione di docenti universitari, ricercatori e dottorandi provenienti dal Messico per confrontarsi con studenti, insegnanti ed esperti italiani sui nuovi modelli di apprendimento e sulle prospettive dell’educazione.

L’appuntamento rappresenta la tappa conclusiva del convegno internazionale «Epistemologia dell’educazione: nuove prospettive nella ricerca educativa, pratiche educative di successo e innovazione didattica», promosso dai docenti ambasciatori del Global Teacher Prize Giuseppe Fiamingo, Leonardo Durante e Jesús Castañeda Rivera.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi Link e il Centro di Ricerca e Insegnamento della Matematica (CIEM) del Messico, con il coinvolgimento di diversi partner istituzionali e scolastici, tra cui Roma Capitale, il Comune di Tropea, l’IIS di Tropea, l’ITIS E. Fermi di Roma e Junior Achievement Italia.

Tre giornate tra Vaticano, Roma e Tropea

Il programma si articolerà in tre giornate. Mercoledì 21 ottobre è prevista un’udienza papale in Vaticano, mentre giovedì 22 ottobre si terrà la sessione accademica a Roma, presso l’Università Link.

La conclusione è fissata per venerdì 23 ottobre a Tropea, dalle 10 alle 13.30, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico.

La giornata calabrese sarà dedicata al confronto tra mondo accademico, istituzioni scolastiche e territorio. La delegazione messicana presenterà i risultati e le riflessioni emersi durante gli incontri precedenti, illustrando metodologie di ricerca e pratiche educative sperimentate in diversi contesti.

Tra gli obiettivi del convegno figurano il contrasto alla dispersione scolastica, il miglioramento dei processi di apprendimento e la costruzione di una rete di cooperazione educativa tra Italia e Messico.

Studenti e insegnanti al centro del confronto

Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento diretto degli studenti, che avranno l’opportunità di dialogare con studiosi e ricercatori internazionali sui cambiamenti che interessano il mondo della scuola.

L’incontro punta inoltre a offrire a docenti e dirigenti scolastici strumenti di aggiornamento e occasioni di confronto su modelli didattici innovativi, con la possibilità di sviluppare nuove collaborazioni tra istituzioni educative.

Alla sessione conclusiva parteciperanno anche sindaci del territorio, rappresentanti delle istituzioni e ospiti del settore educativo.

Il convegno sarà aperto anche agli insegnanti interessati ad approfondire la propria formazione, attraverso l’iscrizione alle sessioni previste a Roma e Tropea.

I ringraziamenti degli organizzatori

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Giuseppe Fiamingo, tra i promotori del progetto, che rivolge un ringraziamento alle istituzioni e alle realtà coinvolte nell’organizzazione.

«A nome di tutto il Comitato organizzatore – dichiara il professor Giuseppe Fiamingo – desidero esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutti gli ospiti che saranno presenti, all’Amministrazione e al Comune di Tropea per aver creduto nel valore di questo progetto e per aver concesso il patrocinio. Un grazie speciale va al dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, ai docenti e a tutto il personale dell’IIS di Tropea per la straordinaria disponibilità e l'accoglienza. Si ringraziano inoltre per il supporto e la collaborazione Roma Capitale, l’Università Link Campus, Junior Achievement Italia, il Global Teacher Prize, il media partner LaPrimaPagina.it, Il Messaggero, i quotidiani locali e la delegazione messicana del CIEM».

L'appuntamento del 23 ottobre offrirà quindi un'occasione di confronto internazionale sui temi dell'istruzione, con l'intento di favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di nuove pratiche didattiche anche nelle scuole del territorio calabrese.

Per partecipare è disponibile un modulo di iscrizione online: https://forms.gle/BxrdEFnbPF43urzu9