È stato allestito sulla facciata del municipio da Confindustria, che ha aderito all'iniziativa dell'associazione mutilati e invalidi del lavoro

Tanti caschi antinfortunistici sistemati a formare un albero di Natale, sulla facciata del palazzo più importante della città capoluogo. Ad allestirlo è stata Confindustria Vibo Valentia, che ha sposato l’iniziativa dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil). Un albero particolare, che farà capolino in diverse città italiane con lo scopo di sensibilizzare sul tema della sicurezza sul lavoro. Ogni anno in Italia gli infortuni sul posto di lavoro sono a migliaia, centinaia i decessi. Solo nella giornata di ieri si sono contate quattro morti “bianche”. E il Vibonese non è esente: solo negli ultimi due mesi si sono registrati due gravi incidenti – a Spilinga e a Longobardi – con operai caduti da diversi metri di altezza e che hanno riportato lesioni e traumi, avendo fortunatamente salva la vita.

A Vibo Valentia l’albero fatto con i caschi da lavoro è stato allestito sulla facciata del municipio, a lato dell’ingresso principale.