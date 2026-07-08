Valorizzato uno dei tratti più belli del litorale grazie ad un progetto comunale dedicato alla tutela del verde urbano. «Quando pubblico e privati collaborano, Vibo Valentia diventa più forte e più accogliente», sottolinea l'assessore Miceli

«Voglio rivolgere un sentito ringraziamento ad un nostro concittadino che, con grande senso civico e profondo amore per il territorio, ha donato numerose palme contribuendo ad abbellire un tratto di via del Pescatore, a Bivona». Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, commenta così l’iniziativa di un privato cittadino che ha voluto fare questo dono alla città.

Un intervento che – si legge in una nota diffusa da Palazzo Razza – rende lo spazio in questione ancora più curato, accogliente e piacevole da vivere, valorizzando uno dei luoghi simbolo del nostro litorale. L’iniziativa rientra pienamente nell’ambito del progetto promosso dall’assessorato all’Ambiente “Dona e adotta un albero” e sempre aperto a tutti, volto a rafforzare la collaborazione tra cittadini e istituzioni nella cura degli spazi pubblici e nella tutela del verde urbano. Un modello virtuoso che dimostra come la partecipazione attiva della comunità possa generare benefici immediati e duraturi per tutta la città.

«Questo gesto - dichiara l’assessore all’Ambiente Marco Miceli - rappresenta esattamente lo spirito che vogliamo promuovere con il progetto “Dona e adotta un albero”, che ci ha portato già ad incrementare il patrimonio arboreo di oltre cento unità: questa è una città che cresce grazie alla responsabilità condivisa, alla sensibilità ambientale e alla volontà dei cittadini di prendersi cura dei luoghi che vivono ogni giorno. Ringrazio chi ha voluto contribuire a rendere più bello il nostro litorale, a tutti coloro che hanno aderito fino ad ora al nostro progetto ed a tutti quelli che vorranno farlo in futuro. Quando pubblico e privati collaborano, Vibo Valentia diventa più forte, più verde e più accogliente».