VIDEO | Dopo la raccolta e il riposo delle vinacce, il torchio torna protagonista della vinificazione, tra gesti antichi, esperienza contadina e cura per la qualità del prodotto

A Brattirò, frazione di Drapia, nel Vibonese, prosegue il tradizionale processo di lavorazione del vino. Dopo la raccolta dell’uva e la separazione degli acini dal raspo, la vinaccia viene lasciata a riposare per quattro o cinque giorni in un apposito contenitore. Si passa quindi alla fase della torchiatura, un momento importante della vinificazione. Attraverso l’utilizzo del torchio, le vinacce vengono pressate per estrarre il succo ancora presente nelle bucce e nelle parti solide dell’uva. Un’operazione che richiede attenzione e cura, per evitare un’eccessiva estrazione di sostanze amare e tannini che potrebbero compromettere le caratteristiche organolettiche del prodotto. Anche a Brattirò, dunque, si rinnova una pratica legata alla tradizione contadina e alla cultura del vino, in cui esperienza e gesti tramandati nel tempo accompagnano ogni fase della lavorazione.

Dopo la raccolta e il riposo delle vinacce, il torchio torna protagonista della vinificazione

Il racconto sarà al centro del nuovo appuntamento con LaC Storie, in onda domenica 11 ottobre alle ore 12:00.