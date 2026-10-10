«I vescovi della Calabria, coadiuvati dalla commissione regionale per i Problemi sociali e il Lavoro della Conferenza episcopale calabra, esprimono vicinanza alle lavoratrici, ai lavoratori, agli imprenditori e alle famiglie che stanno affrontando una fase di particolare difficoltà». È quanto si legge in una nota dei vescovi calabresi intervenuti per esprimere solidarietà verso i lavoratori che in questi giorni stanno manifestando pacificamente contro i rincari del carburante e il caro vita. «L'aumento dei costi, - si legge ancora nella nota - la difficoltà di programmare il futuro delle attività, l'incertezza sul lavoro e sul reddito incidono direttamente sulla vita delle persone e delle famiglie. I vescovi sentono il dovere di stare accanto alle persone che lavorano e di ascoltare con attenzione le loro preoccupazioni. Il magistero sociale della Chiesa sempre ricorda che il lavoro non è una semplice variabile economica: riguarda la dignità della persona, la possibilità di sostenere una famiglia, progettare il futuro e partecipare pienamente alla vita della comunità».

Infine l'appello alle istituzioni «perché continuino e accelerino la ricerca di risposte efficaci, capaci di raggiungere concretamente chi sta sostenendo il peso maggiore di questa fase». Al messaggio dei vescovi calabresi si unisce l'arcivescovo di Rossano Cariati, Maurizio Aloise, che esprime «la propria piena vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori, agli imprenditori e alle loro famiglie, a quanti in questo tempo stanno affrontando difficoltà e crescenti incertezze».