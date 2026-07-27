In vista dei cento anni dalla nascita dell'ex sindaco di Vibo, parlamentare e presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato, l'appello a Comune, Provincia e Camera di Commercio per promuovere un programma istituzionale di iniziative

Nel prossimo mese di novembre ricorrerà il centenario della nascita del senatore Antonino Murmura, già sindaco di Vibo Valentia, parlamentare della Repubblica per numerose legislature e presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato.

La Fondazione Antonino e Maria Murmura ritiene che questa ricorrenza rappresenti un «appuntamento di particolare rilievo per l'intera comunità vibonese e per le sue istituzioni. Non si tratta, infatti, di ricordare soltanto una figura politica di primo piano, ma di rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato, della democrazia e del territorio».

La figura del senatore Murmura

Antonino Murmura, ricorda il sodalizio, «ha segnato profondamente la storia civile e istituzionale di Vibo Valentia. Da sindaco, parlamentare e uomo delle istituzioni ha operato con competenza, equilibrio e rigore morale, contribuendo alla crescita della città attraverso il sostegno alle opere pubbliche, allo sviluppo delle strutture scolastiche, al potenziamento dei servizi e alla promozione di iniziative volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione.»

Nel Parlamento della Repubblica «è stato uno dei più autorevoli interpreti della cultura costituzionale italiana. La presidenza della Commissione Affari costituzionali testimonia il prestigio e l'autorevolezza conquistati nel corso della sua lunga attività parlamentare, sempre ispirata ai principi della Costituzione e al rispetto delle istituzioni democratiche».

La proposta

La Fondazione aggiunge: «Tra le pagine più significative del suo impegno politico va ricordato anche il contributo determinante alla ricostituzione della Provincia di Vibo Valentia, una scelta che restituì al territorio un'autonomia istituzionale perduta e contribuì a rafforzarne l'identità storica, culturale e amministrativa». Per questo l’ente ritiene che «il centenario debba essere celebrato come un momento condiviso dall'intera comunità e propone che siano il Comune di Vibo Valentia, la Provincia di Vibo Valentia e la Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia a promuovere ufficialmente le celebrazioni».

Per questo motivo «è stata avanzata la proposta di costituire, sotto la regia del sindaco di Vibo Valentia, un Comitato cittadino per il Centenario, incaricato di predisporre il programma delle iniziative in collaborazione con la Fondazione, affiancato da un Comitato d'Onore che coinvolga istituzioni civili, culturali e religiose, il mondo dell'associazionismo e della scuola, affinché le giovani generazioni possano conoscere una delle figure più significative della storia politica e istituzionale della città».

La Fondazione Antonino e Maria Murmura conferma la propria piena disponibilità a mettere a disposizione il patrimonio documentario, le competenze scientifiche e il supporto organizzativo necessari alla realizzazione delle iniziative.

«Il centenario della nascita di Antonino Murmura può rappresentare un'importante occasione per riscoprire una stagione della vita pubblica nella quale la politica era intesa come servizio, responsabilità e costruzione delle istituzioni: un patrimonio di valori che appartiene all'intera comunità e che merita di essere trasmesso alle nuove generazioni», conclude il sodalizio.