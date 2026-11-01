Mileto si prepara a commemorare nel migliore dei modi i propri defunti. E lo fa predisponendo per tutta la giornata del 2 novembre un servizio bus navetta gratuito, da e per il cimitero comunale, che consenta ai cittadini di rendere più agevolmente visita ai propri cari. L'iniziativa e dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, supportata dalla cooperativa “Atena servizi”. «In questo modo - afferma al riguardo l'assessore ai Servizi cimiteriali Francesco Ciccone - abbiamo voluto offrire un servizio capillare, puntuale e inclusivo a tutti gli abitanti, in particolare agli anziani e a chi è sprovvisto di mezzi propri. Il 2 novembre è una giornata di profondo raccoglimento per la nostra comunità. Nessuno, quindi, deve rimanere impossibilitato a far visita ea rendere omaggio ai propri defunti».

Il servizio, sarà attivo per l'intera giornata con due linee dedicate che copriranno tutte le frazioni. La prima tratta prevede partenze alle 8 e alle 14.30 dalla chiesa di San Giovanni e fermate davanti alle chiese matrici di Comparni e Paravati. L'arrivo davanti alla struttura cimiteriale è programmato mezz'ora dopo. Il ritorno è previsto alle 11 e alle 16.30. La seconda linea che sarà attivata dal Comune nella giornata del 2 novembre partirà agli stessi orari della prima dalla chiesa del rione Calabrò, attuando fermate davanti alla villa comunale e a palazzo Cirianni della città capoluogo. Anche in questo caso l'arrivo davanti al cimitero di Paravati è previsto 30 minuti dopo, così come il ritorno alle 11 e alle 16.30.