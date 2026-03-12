Continuano a Mileto i disagi per coloro che abitano nei pressi del tratto di strada crollato nello scorso mese di gennaio nei pressi dell'ex fabbrica di laterizi “ Ciaramadiu ” che oggi ospita un'azienda specializzata nella lavorazione del ferro battuto e dell'alluminio e un impianto sportivo dedito alla pratica del Padel . In quei frangenti, anche a causa del maltempo, in via Coltura sono andati giù pure un lampione della pubblica illuminazione e parte del muro di recinzione dell'ex stabilimento che per molti anni ha dato lavoro a decine di dipendenti, producendo mattoni , tegole e altro materiale di costruzione esportati in tutto il mondo . La strada, temporaneamente interdetta nel tratto interessato al traffico automobilistico, collega la città capoluogo al rione Calabrò . Il “caso” settimane fa è sbarcato anche in C onsiglio comunale , con un botta e risposta tra maggioranza e opposizione.

Dal momento del cedimento sono stati effettuati diversi sopralluoghi da parte dei tecnici che lavorano a palazzo dei Normanni. Rilievi che, tuttavia, ad oggi non hanno portato alla riparazione dei danni, alla sistemazione della carreggiata e all'auspicata risoluzione definitiva della problematica . Il risultato è che, a due mesi di distanza dall'accaduto, la situazione si è ulteriormente aggravata , così come documentato e denunciato da alcuni abitanti della zona. Ai disagi e alla preoccupazione per il crollo verificatosi a pochi metri di distanza dalle loro case, infatti, si sono ultimamente sommati i cattivi odori che in alcune ore della giornata si levano alti nell'aria, derivanti dal fatto che, all'epoca, è risulta danneggiata anche la rete fognaria , con le relative tubature che ancora oggi scaricano il materiale raccolto a cielo aperto , nel terreno circostante. Da qui la rabbia, la preoccupazione e la richiesta di un pronto intervento da parte degli abitanti del luogo, che oggi si rivolgono a Il Vibonese , esasperati dal persistere della problematica e dall'ulteriore aggravarsi di questo stato di cose.