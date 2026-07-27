C’è anche l’Istituto tecnico industriale “Achille Russo” di Nicotera tra i protagonisti del progetto Impact – Rete Its Servizi alle imprese, presentato alla 56ª edizione del Giffoni Film Festival. L’iniziativa, finanziata dal Pnrr – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, nasce con l’obiettivo di promuovere il sistema degli Its Academy e orientare gli studenti verso percorsi di alta formazione tecnologica, sempre più richiesti dal mondo delle imprese.

Protagonista dell’iniziativa – si legge in una nota stampa – è il Mask Its Academy, Fondazione Its calabrese capofila del progetto per la regione, impegnata nella formazione di tecnici altamente specializzati nei settori strategici dell’innovazione e dei servizi alle imprese. Attraverso il progetto, il Mask Its Academy punta a rafforzare il dialogo tra scuola, università, imprese e territorio, offrendo ai giovani concrete opportunità di crescita professionale e di inserimento lavorativo.

Partner dell’iniziativa è il Gruppo Stratego, che cura le attività di comunicazione e divulgazione del progetto, contribuendo a diffondere la cultura degli Its Academy e a valorizzare le esperienze degli studenti attraverso strumenti innovativi come il docufilm e i podcast realizzati durante il Giffoni Film Festival.

La partecipazione dell’Istituto tecnico di Nicotera

In questo contesto si inserisce la partecipazione dell’Iti “Achille Russo” di Nicotera, presente nel docufilm “Calabria in Sviluppo – Il Roadshow”, che racconta esperienze significative di orientamento, formazione e innovazione vissute dagli studenti calabresi.

A rappresentare l’istituto durante l’evento sono stati Cosma Di Capua, studente dell’Iti, e la prof.ssa Anna Maria Tedesco, docente dell’istituto. Un’occasione prestigiosa che ha dato visibilità all’impegno della scuola nel favorire percorsi di eccellenza e nel costruire un ponte sempre più solido tra istruzione e mondo del lavoro.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione di Cosma Di Capua, protagonista del docufilm e anche di un podcast realizzato insieme a Luca Abete, testimonial del progetto Impact. Nel corso del confronto sono stati affrontati temi legati alle competenze, all’orientamento e alle opportunità offerte dagli Its Academy ai giovani che desiderano specializzarsi dopo il diploma.

Durante la presentazione del progetto, Luca Abete ha ribadito il valore della formazione tecnica superiore, sottolineando come oggi «ci sia bisogno di specializzazione e, soprattutto, di saper fare», un messaggio che sintetizza la missione degli ITS Academy: formare figure professionali qualificate, immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.

Il progetto Impact coinvolge quattro Fondazioni ITS – Mask Its Academy (Calabria), Its NewTechSi Academy (Campania), Its Six Excellence Academy (Lazio) e Academy of Management for Made in Italy – Ammi (Lombardia) – e interesserà, nei prossimi mesi, sessanta istituti scolastici attraverso incontri di orientamento, challenge aziendali, hackathon e laboratori dedicati all’innovazione.

La soddisfazione della dirigente Piro

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica dell’Iti “Achille Russo”, Marisa Piro: «La partecipazione al Giffoni Film Festival e al progetto Impact rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro che la nostra scuola svolge quotidianamente. Essere presenti nel docufilm e vedere uno dei nostri studenti protagonista insieme a Luca Abete è motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica. Esperienze come questa dimostrano quanto sia importante costruire reti tra scuola, Its Academy e imprese per offrire ai ragazzi reali opportunità di crescita e di futuro».

La presenza dell’Iti “Achille Russo” a Giffoni, «conferma il ruolo della scuola nicoterese come realtà aperta all’innovazione e alle nuove sfide formative, protagonista di un progetto che mette al centro i giovani, il loro talento e il valore della formazione tecnica superiore come leva per lo sviluppo del territorio».