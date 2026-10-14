Autonomia e pari opportunità al centro del colloquio tra il presidente Giuseppe Bartucca e il prefetto Anna Aurora Colosimo. La delegazione ha auspicato una sinergia stabile per trasformare le istanze delle persone cieche e ipovedenti in interventi concreti

Un confronto istituzionale per portare all’attenzione della Prefettura le esigenze delle persone cieche e ipovedenti, con particolare riferimento alle criticità nell’accesso ai servizi sanitari. È questo il tema dell’incontro svoltosi a Vibo Valentia tra il presidente della sezione territoriale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) Giuseppe Bartucca e il prefetto Anna Aurora Colosimo, alla presenza della consigliera nazionale Uici Luciana Loprete e del consigliere delegato sezionale Francesco Bretti.

La riunione, promossa da Loprete su incarico del presidente nazionale, Mario Barbuto, ha rappresentato il primo momento di confronto con il rappresentante del Governo dall’inizio del suo incarico nel Vibonese. Un’occasione per illustrare le attività dell’associazione e avviare un dialogo diretto sulle necessità delle persone con disabilità visiva.

Nel corso del colloquio, la delegazione ha presentato la mission dell’Uici e l’impegno nella promozione di autonomia, inclusione e pari opportunità, soffermandosi sulle iniziative portate avanti dalla sezione territoriale a sostegno di ciechi e ipovedenti.

Particolare attenzione è stata riservata alle criticità del sistema sanitario, considerate un ostacolo concreto alla piena fruizione dei servizi. La delegazione ha evidenziato le difficoltà che possono compromettere l’accessibilità delle prestazioni e la possibilità, per le persone con disabilità visiva, di usufruirne «in condizioni di autonomia, sicurezza e pari dignità».

Da qui la necessità, sottolineata dai rappresentanti dell’associazione, di mantenere alta l’attenzione sui problemi segnalati e di rafforzare il confronto tra istituzioni e realtà associative. L’obiettivo è fare in modo che le istanze del territorio non rimangano inascoltate, ma possano tradursi, laddove possibile, in soluzioni concrete.

Il prefetto Anna Aurora Colosimo ha manifestato attenzione e sensibilità verso le questioni esposte, dichiarandosi disponibile a offrire supporto per quanto rientra nelle competenze della Prefettura. Un’apertura accolta positivamente dalla delegazione, che considera il dialogo istituzionale uno strumento fondamentale per individuare possibili percorsi di intervento.

Al termine dell’incontro, la sezione territoriale dell’Uici di Vibo Valentia ha espresso apprezzamento per l’accoglienza ricevuta, auspicando che questo primo confronto possa segnare l’avvio di una collaborazione stabile e proficua, nell’interesse delle persone con disabilità visiva e dell’intera comunità vibonese.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alla consigliera nazionale Luciana Loprete, per il supporto offerto e la vicinanza alla sezione territoriale, a testimonianza del valore di una rete associativa coesa e attenta alle esigenze locali.