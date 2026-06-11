Francesco Sorrentino e un team di hair stylist e make-up artist del territorio hanno curato l’immagine dei protagonisti della nuova campagna internazionale: «È stato un grande onore»

«Una storia di orgoglio locale, professionalità e passione che ha visto protagonista il nostro territorio proprio in questi giorni». Con queste parole Francesco Sorrentino racconta l’esperienza vissuta al fianco del team che ha curato l’immagine dei protagonisti del nuovo spot pubblicitario dell’Amaro del Capo, girato interamente a Pizzo.

Per alcuni giorni la cittadina tirrenica si è trasformata in un grande set a cielo aperto. Vicoli, piazze e suggestivi scorci sul mare hanno fatto da cornice alle riprese della nuova campagna internazionale del celebre marchio calabrese, destinata a raggiungere i mercati di tutto il mondo e a promuovere, insieme al prodotto, le bellezze del territorio.

Dietro le quinte della campagna pubblicitaria

Un ruolo importante è stato affidato anche alle professionalità locali. I look, i tagli e le acconciature di tutti i protagonisti maschili dello spot sono stati curati da Francesco Sorrentino, 28 anni, barbiere e parrucchiere, titolare del salone Els di Pizzo.

«Per me è stata un’esperienza straordinaria e un grande onore – racconta Sorrentino –. Aver avuto la possibilità di lavorare in una produzione di questo livello, contribuendo a valorizzare l’immagine di un brand simbolo della Calabria, rappresenta motivo di grande soddisfazione».

Una squadra di talenti calabresi

Accanto a lui ha operato una squadra tutta calabrese impegnata nella cura dei look femminili e del make-up. «Per la parte dedicata alle donne e al trucco – spiega – ho avuto il piacere di collaborare con professioniste di grande talento: le hair stylist Maria Catena di Vibo Valentia, Rosa Dumas di Pizzo, Rosy Notaro di Catanzaro e la truccatrice Silvia Petrosillo, anch’essa di Catanzaro».

Giornate che resteranno impresse nella memoria: «Sono stati due giorni intensi, sono grato per questa esperienza e rivolgo i miei complimenti a tutta la troupe», conclude Sorrentino.

La realizzazione dello spot diventa così non solo un’occasione per raccontare un marchio fortemente identitario, ma anche una vetrina importante per le competenze e il talento di tanti giovani professionisti calabresi. Un lavoro spesso svolto lontano dai riflettori, fatto di sacrificio, formazione e passione, che contribuisce ogni giorno a promuovere un’immagine positiva della Calabria ben oltre i confini regionali.