Entrò in miniera a 13 anni e prima dei 17 lavorava già nelle Ferrovie dello Stato. A 100 anni racconta una vita segnata da sacrifici, impegno e amore nella nuova puntata del format di Saverio Caracciolo, in programma oggi alle 12 su LaC Tv

Nel 1939, a soli 13 anni, Michele Vallone entrava scalzo nella miniera sopra Parghelia, in provincia di Vibo Valentia, trasportando all’esterno il caolino e il quarzo estratti dai minatori. Prima ancora di compiere 17 anni iniziò a lavorare nelle Ferrovie dello Stato come operaio. Con sacrificio, dedizione e una straordinaria voglia di crescere professionalmente, riuscì a costruire una brillante carriera fino a raggiungere il ruolo di capostazione. Oggi, a 100 anni, vive ancora nella sua amata Parghelia accanto alla moglie Adele Desiderata, 96 anni, compagna di una vita e madre dei loro tre figli.

La storia di Michele Vallone sarà al centro della puntata di LaC Storie, format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo, in onda domenica 7 giugno alle ore 12:00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.