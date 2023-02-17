Sono in fase di completamento la recinzione, versante frazione di Brattirò, le scuderie, i giardini e altre aree

I lavori di recupero del castello di Caria – oggi museo civico – acquisito al patrimonio comunale nel 2010, continuano. Si concentrano sul completamento della recinzione dei giardini, il rifacimento delle scuderie e il manto erboso del parco. Sul versante della frazione di Brattirò, lungo il perimetro della proprietà – da sempre rimasto aperto e delimitato da un sentiero che lambisce altri terreni – è in fase di ultimazione il muro di recinzione che consentirà di circoscrivere l’area altrimenti di libero accesso. Contestualmente si stanno ristrutturando le antiche scuderie poste sul retro del castello ed il parco, interessato da importanti interventi di sbancamento e poi di livellazione al fine di rendere perfettamente fruibile tutta la parte esterna. [Continua in basso]

Inoltre, con un’ordinanza del sindaco Alessandro Porcelli emessa proprio il 15 febbraio, si provvederà alla rimozione di cinque alberi prospicienti il muro di cinta e la dismissione di una panchina in muratura, lato stradale. «L’esigua distanza degli alberi dal muro in pietra, posto sulle restaurante scuderie – si legge nel documento – costituisce un pericolo per il muro stesso per via delle radici che minacciano lo sfondamento della struttura delle stesse scuderie». Rimozione «necessaria» al fine effettuare l’impermeabilizzazione dei locali e la costruzione anche di un marciapiede proprio nell’area in cui oggi sono situati gli alberi in questione.

Sull’operazione l’amministrazione ha inteso precisare che: «Una volta terminati questi interventi, si effettuerà la piantumazione del verde a completamento e a risalto di un’area veramente incantevole». Ulteriori due alberi, attualmente in cattivo stato di conservazione, verranno rimossi, mentre la panchina in muratura verrà sostituita con un’altra di diversa tipologia.

