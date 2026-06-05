I più alti ranghi militari ed i maggiori esponenti di governo presenti in riva allo Stretto. Arrivata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Città blindata nella prima uscita pubblica per il neo sindaco Francesco Cannizzaro. - SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
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Reggio Calabria ospita oggi la Festa Nazionale dell’Arma dei Carabinieri in occasione del 212° anniversario della fondazione, un appuntamento storico che, per la prima volta, vede le celebrazioni svolgersi fuori da Roma. La cerimonia si tiene sul Lungomare Falcomatà, nell’area dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dei vertici dell’Arma e delle principali autorità civili e militari. A fare gli onori di casa sarà il neo sindaco Francesco Cannizzaro, alla sua prima uscita pubblica dopo la proclamazione.
11:15
Conclusa la cerimonia sul Lungomare: il saluto delle autorità e la chiusura dei festeggiamenti
La premier Meloni, il ministro Crosetto e tutti gli altri numerosi rappresentanti istituzionali nazionali e locali salutati dal plotone d’Onore dell’Arma, sulle note della Fedelissima, lasciano il luogo della celebrazione. Vengono così dichiarati conclusi i festeggiamenti.
11:05
Atterraggio storico all’Arena dello Stretto: paracadutisti, Tricolore e Bandiera dell’Arma tra emozione e applausi
Atterraggio storico nell’Arena dello Stretto Ciccio Franco di Reggio Calabria dei tre Paracadutisti. Con loro “atterrano” anche il
Tricolore e la bandiera dell’arma dei Carabinieri. Momento unico e di grande emozione per la Città e per il Paese. La premier Meloni, il ministro Crosetto e tutti gli altri numerosi rappresentanti istituzionali nazionali e locali scendono nell’Arena per complimentarsi e salutare i Paracadutisti.
10:58
Spettacolare lancio dei paracadutisti: il Tricolore attraversa il cielo sullo Stretto
Adesso il lancio di tre paracadutisti, reparto di eccellenza. Un suggestivo Tricolore attraversa il cielo sullo Stretto.
10:52
Anche il traghetto Athena protagonista della simulazione finale del GIS sullo Stretto
Impiegato nella simulazione anche Athena, il mezzo ibrido BluFerries che aveva sfilato nella acque dello Stretto, in occasione della recente commemorazione degli 80 anni della Repubblica, lo scorso 2 giugno a Reggio.
10:51
Il Gruppo Intervento Speciale in azione con una spettacolare simulazione tra mare e cielo
Dopo i mezzi per attività ad alto rischio, adesso, in conclusione, sullo Stretto la simulazione di azioni combinate di mezzi in mare e in aria per operazioni speciali condotte dal Gruppo Intervento Speciale (GIS), Reparto d'élite dell'Arma dei Carabinieri, qualificato come Forza speciale delle Forze Armate Italiane
10:47
Sfilano carabinieri a cavallo e mezzi storici e operativi
Esce anche la Banda dell’Arma che da oltre un secolo avvicina i Carabinieri alla cittadinanza e che stamane ha impreziosito la cerimonia. Sfilano carabinieri a cavallo, su due e quattro ruote.
10:36
Si scioglie il solenne schieramento all’Arena dello Stretto
A ritmo cadenzato inizia a sciogliersi il solenne schieramento nella suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto Ciccio Franco di Reggio Calabria che sta ospitando la cerimonia centrale dei festeggiamenti nazionali del 212 ^ anniversario dell’Arma dei Carabinieri
10:32
Occhiuto: «I Carabinieri simbolo della presenza dello Stato e presidio di legalità in Calabria»
«Oggi celebriamo il 212° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, presidio fondamentale di legalità, sicurezza e democrazia per l’intero Paese e, in modo particolare, per la nostra Calabria. Quest’anno la ricorrenza assume una rilevanza storica per il nostro territorio: per la prima volta, infatti, la cerimonia nazionale dell’Arma si svolge a Reggio Calabria.
Un ringraziamento sincero va al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la sua presenza e per la costante attenzione del governo nei confronti del nostro territorio, al ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, e al comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo.
In questa giornata desidero esprimere la mia più profonda gratitudine, a nome personale e dell’intera Giunta regionale, a tutte le donne e gli uomini dell’Arma che, con dedizione quotidiana e spirito di sacrificio, difendono i cittadini e le nostre comunità.
Nella nostra regione il lavoro dei Carabinieri assume un valore ancora più strategico. La loro presenza capillare sul territorio, anche nei borghi più isolati, non rappresenta soltanto una garanzia di sicurezza, ma costituisce il simbolo concreto della vicinanza dello Stato ai cittadini.
Grazie per ciò che fate, ogni giorno, per la nostra terra”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.
10:27
Malore tra il pubblico durante la cerimonia all’Arena dello Stretto: scattano i soccorsi
Malore durante la cerimonia all'Arena dello Stretto Ciccio Franco: immediati i soccorsi per un partecipante tra il pubblico
10:23
La premier Meloni conferisce la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Bandiera di Guerra
Consegna delle onorificenze e si inizia con la Medaglia d’oro al valor Civile alla storica Bandiera di Guerra apposta dalla premier Giorgia Meloni. Momento solenne con Onori e Inno nazionale
10:20
Crosetto: «I Carabinieri difendono i valori del Paese anche a costo della vita»
Ministro della Difesa, Guido Crosetto: «Siamo abituati a unire momenti di festa e gioia come questo a momenti di memoria di chi ha sacrificato al vita e di gratitudine verso chi sul corpo reca i segni di quel sacrificio. Siamo fatti così. E allora oggi celebriamo l'Istituzione che voi rappresentata, anche mettendo a rischio il bene supremo della vita per altissimo spirito di servizio e devozione. Difendiamo ostinatamente questi valori e commemoriamo oggi Carlo Legrottaglie maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, insignito della medaglia d'oro al valor militare.
Sono stato contento della scelta di celebrare qui a Reggio la festa dei 212 anni dei carabinieri. Solo qualche nome: Fava, Garofalo, Azzolina, le vittime della strage di Razzà,Tripodi, vite spezzate proprio in questa terra per l'affermazione della Legalità».
10:16
Lettura del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, il seguente messaggio: «Nei giorni in cui si celebra l’80° anniversario della Repubblica, l’Arma dei Carabinieri compie 212 anni.
L’Arma, dall’esordio del nuovo ordinamento, ha svolto un prezioso ruolo, sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, nella conferma di un insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione.
L’opera dei Carabinieri, nel solco di una lunga storia di fedeltà alla Patria, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al quotidiano vivere civile, ispirandosi, con professionalità ai valori propri al Corpo.
Presenza di rilievo nelle missioni di pace alle quali l’Italia partecipa, nelle crisi geopolitiche e nei conflitti, i Carabinieri raccolgono, in sinergia con le altre forze armate nazionali e alleate, apprezzamento anche da parte delle autorità locali e delle popolazioni dei Paesi nei quali sono stati chiamati a operare.
Il sacrificio delle donne e degli uomini dell’Arma sollecita la riconoscenza di tutta la comunità nazionale. In particolare, richiamo le figure del Maresciallo Carlo Legrottaglie, del Carabiniere Sebastiano Marrone, del Sottotenente Marco Piffari, del Maresciallo Valerio Daprà e dell’Appuntato Scelto Davide Bernardello.
Alle loro famiglie va la vicinanza dell’intera comunità nazionale.
Nell’esprimere, in questa giornata, ai Carabinieri, in servizio e in congedo, e ai loro cari, che ne condividono con trepidazione i rischi e i sacrifici, i più intensi sentimenti di riconoscenza della Repubblica, formulo a tutti i più affettuosi auguri.
Viva l’Arma dei Carabinieri, viva le Forze Armate, viva la Repubblica!»
10:10
Giuramento degli Allievi Carabinieri, il colonnello Pigozzo: «Essere Carabinieri significa aiutare il prossimo»
Il Colonnello Enrico Pigozzo. comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria: «È un grande onore questo giuramento solenne di fedeltà alla Patria del 144° corso di Allievi Carabinieri. Nei secoli fedeli non è solo uno slogan ma il battito forte della Patria. Essere Carabinieri significa sentire la bellezza di Aiutare il prossimo». Onore alla Bandiera della Guerra dell'Arma dei Carabinieri e poi il corale e solenne degli allievi Carabinieri: «Lo giuro»
09:38
Presente alla cerimonia Daniel Sorza
Daniel Sorza è presente oggi a Reggio Calabria in occasione della Festa Nazionale dell’Arma dei Carabinieri, organizzata per il 212° anniversario della fondazione. Originario delle Filippine ma residente a Milano, Sorza è ormai una presenza riconoscibile in diversi eventi e cerimonie legate alle Forze dell’Ordine e agli ambienti militari italiani, dove la sua partecipazione è diventata sempre più ricorrente. Nel tempo, infatti, si è guadagnato una particolare notorietà tra i reparti e i corpi d’armata, tanto da essere spesso atteso in occasione delle principali manifestazioni istituzionali.
09:18
Risuona l’Inno Nazionale durante la cerimonia dei Carabinieri
In questi minuti, nel corso della cerimonia per la Festa Nazionale dell’Arma dei Carabinieri in corso a Reggio Calabria, è stato eseguito l’Inno Nazionale italiano, che ha ufficialmente scandito uno dei momenti più solenni della manifestazione. Il momento ha coinvolto le autorità presenti, i reparti schierati e il pubblico presente lungo il Lungomare Falcomatà, conferendo particolare solennità all’evento dedicato al 212° anniversario della fondazione dell’Arma.
08:48
Al via la cerimonia per il 212° anniversario della fondazione
È iniziata ufficialmente la Festa Nazionale dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, con l’avvio della cerimonia sul Lungomare Falcomatà e l’apertura dei momenti istituzionali e celebrativi per il 212° anniversario della fondazione.
08:30
Generale Cesario Totaro: «La cultura è l’arma più forte contro la criminalità»
«La risposta migliore credo l’abbia data la gente di Reggio, rendendo ancora più straordinaria la scenografia che abbiamo messo in piedi come Arma dei Carabinieri. Più che un riconoscimento, questa celebrazione rappresenta un’ulteriore manifestazione di prossimità dell’Arma alla gente ed è un riconoscimento all’intero territorio, perché l’Arma è sempre presente». Così il generale Cesario Totaro, Comandante dell'Arma dei Carabinieri provinciale di Reggio Calabria, che ha quindi richiamato il significato più profondo della presenza dello Stato in Calabria: «Questa è una terra di ’Ndrangheta, non lo nascondiamo. Il nostro operato è quotidiano e anche l’operazione di stamattina lo testimonia. Questo significa che lo Stato è qui presente in tutte le sue forme, non soltanto negli aspetti repressivi ma anche nei momenti celebrativi come questo». Un passaggio infine dedicato agli eventi collaterali organizzati nei giorni scorsi: «Abbiamo promosso soprattutto iniziative culturali, perché questa città ha bisogno anche di questo per rinascere. La cultura è sicuramente lo strumento migliore per cercare di scardinare determinati ordinamenti criminosi».
08:23
Atterrato l'aereo di Stato con a bordo la premier Giorgia Meloni
L’aereo di Stato con a bordo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena atterrato all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. La premier si sta dirigendo rapidamente verso il Lungomare Falcomatà, dove a breve inizieranno le celebrazioni per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri.
08:17
Il Ministro Crosetto in un post sui social del Ministero: «I Carabinieri presidio di legalità e sicurezza del Paese»
«Da oltre due secoli i Carabinieri sono una presenza costante e rassicurante nella storia d’Italia, simbolo di uno Stato vicino ai cittadini e parte integrante dell’identità stessa del Paese. Nel 212° anniversario della Fondazione della Benemerita, auguri a un’Istituzione che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la sicurezza nazionale, nonché un presidio di stabilità, legalità e coesione sociale». Così, in un post pubblicato sui social dal ministero, il Ministro Guido Crosetto oggi a Reggio Calabria per il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
08:04
Dispositivo di sicurezza imponente in tutta l’area del Lungomare
L’intera area del Lungomare e dell’Arena dello Stretto è presidiata da un imponente dispositivo di controllo, mentre resta in vigore l’ordinanza sindacale che prevede la chiusura temporanea di attività commerciali, pubblici esercizi e locali di somministrazione fino alle ore 15 per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e le necessarie condizioni di sicurezza.
07:36
Festa dell’Arma, l’Arena dello Stretto si riempie per la grande cerimonia
L’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” si sta progressivamente riempiendo in vista della Festa Nazionale dell’Arma dei Carabinieri, organizzata per celebrare il 212° anniversario della fondazione. L’evento sarà seguito in diretta da ilreggino.it e Lacnews24, ma anche attraverso i nostri canali social, con aggiornamenti, immagini e contenuti in tempo reale dalla manifestazione.