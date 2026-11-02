L'appuntamento è per domani 3 novembre. Al centro della discussione i temi della salute, del dialogo e della solidarietà per costruire un futuro più umano

Conto alla rovescia per la “Giornata Cerimoniale per la Pace” in programma domani 3 novembre nella suggestiva cornice della Villa della Gioia di Paravati, all'interno del santuario “Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle Anime”, complesso ecclesiastico preannunciato e richiesto espressamente dalla Vergine Maria alla Serva di Dio Natuzza Evolo, nel corso di uno dei tanti colloqui avuti in vita. Nella grande spianata della stessa realtà religioso-socio-assitenziale proprio ieri sono stati, tra l'altro, commemorati i 17 anni dalla morte della mistica con le stigmate calabrese, avvenuta nel giorno di Ognissanti del 2009. L'iniziativa di domani, promossa dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Vibo Valentia in sinergia con la Federazione nazionale di categoria, metterà al centro della discussione tre pilastri fondamentali per la società contemporanea: saluto, dialogo e solidarietà. Il tutto con l'obiettivo dichiarato di costruire un futuro più umano.

La manifestazione vedrà la partecipazione di numerose autorità civili, militari e religiose e di vari esperti del mondo scientifico-sanitario manifestazione. La “Giornata Cerimoniale per la Pace” prenderà il via alle 17 con la benedizione impartita ai presenti dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, a cui seguiranno la presentazione ufficiale dei presidenti degli ordini professionali, i saluti istituzionali di sindaci del territorio e dei vertici dell'Asp 8 e dell'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia e una serie di interventi in ambito medico, di ordine pubblico, sociale e di terzo settore.