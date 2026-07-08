Lo scorso anno, a soli 23 anni, ha conseguito con il massimo dei voti la laurea magistrale in Traduzione e interpretazione cinese-inglese-italiano all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nel 2024, mentre si trovava in Cina per i suoi studi, ha preso parte ad un incontro ufficiale promosso dal Consolato italiano di Shanghai in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Hangzhou, proprio per i suoi meriti accademici.

Ora, per Francesca Fazio, giovane e brillante studiosa di lingue di Piscopio, lo scorso 26 giugno, è arrivato un ulteriore e prestigioso riconoscimento: è stata infatti insignita del Premio America Giovani, attribuito dalla Fondazione Italia-Usa ai neolaureati d’eccellenza degli atenei italiani. Per la giovane vibonese un altro traguardo in un percorso di studi partito dai banchi del Liceo linguistico Vito Capialbi di Vibo Valentia.

«Il mio percorso formativo - afferma - è stato un viaggio intenso. Ho studiato Interpretariato e comunicazione all'Università Iulm a Milano e ho proseguito con una laurea magistrale in Traduzione e interpretazione all'Università Ca' Foscari di Venezia. In queste università ho imparato molto, acquisendo le basi della mia formazione e scoprendo il valore dello studio e della determinazione. Il cinese è una lingua complessa e affascinante e affrontarla mi ha permesso di imparare a connettere realtà diverse».

L'Università Ca' Foscari, in particolare, ha dato a Francesca la possibilità di trascorrere un periodo di studi in Cina, attraverso l'esperienza di Overseas, alla Xi' An Jiaotong Liverpool University di Suzhou. «Quest’esperienza - racconta - è stata molto formativa perché mi ha permesso di utilizzare la lingua sul posto e scoprire da vicino la cultura cinese. Proprio durante il mio soggiorno in Cina ho vissuto il momento in assoluto più emozionante del mio percorso di studi partecipando, su invito ufficiale dal Consolato d'Italia a Shanghai, alla visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella a Hangzhou. È stato un onore immenso che ripaga ogni chilometro percorso lontano da casa».

Quindi il premio più recente: «È stato un privilegio ricevere il Premio America Giovani dalla Fondazione Italia-Usa alla Camera dei Deputati. La cerimonia di premiazione stessa ha rappresentato un'emozione indescrivibile: trovarsi in un contesto istituzionale così alto, circondata da giovani talenti e grandi personalità è stato estremamente stimolante. Ritirare il premio, poi, mi ha riempita di orgoglio e ha dato un valore a tutto l'impegno profuso nel corso dei miei studi. Inoltre questo premio mi darà un’opportunità straordinaria: quella di partecipare con una borsa di studio al Master in International relations and Made in Italy».

Il pensiero più riconoscente è a chi ha creduto da sempre nelle sue capacità. «Ci tengo a dire che questo percorso è stato sostenuto con amore soprattutto dai miei genitori. Senza la loro guida, il loro sostegno e la loro fiducia non avrei potuto raggiungere questo traguardo. Oggi questo percorso si conclude e guardo al futuro con gratitudine e con la voglia di mettere in pratica quello che ho appreso e di imparare sempre di più» conclude Francesca.