Martedì 25 agosto il primo appuntamento di un percorso formativo aperto al pubblico. Al centro strumenti concreti, competenze e confronto per associazioni, volontari ed enti del Terzo Settore

L’associazione Il Dono di Jonadi ospiterà, martedì 25 agosto, dalle 18 alle 20, il convegno aperto al pubblico dal titolo “Il bene va fatto bene”.

L’appuntamento inaugura un ciclo di tre incontri dedicati al Terzo Settore, con l’obiettivo di approfondire in maniera concreta le principali sfide che interessano enti, associazioni e organizzazioni del sociale, con particolare attenzione agli aspetti giuridici, fiscali e della progettazione.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di professionisti di rilievo nazionale e di rappresentanti dell’Università Pontificia San Tommaso d’Aquino – Angelicum, tra cui l’ex rettore dell’ateneo.

Il convegno rappresenta il primo passo di un percorso di formazione e confronto rivolto a chi opera nel mondo del volontariato e del Terzo Settore. Il programma proseguirà a ottobre, con un incontro dedicato al diritto del Terzo Settore, e a dicembre, con un focus sulla fiscalità.

L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è offrire non solo conoscenze teoriche, ma anche strumenti e competenze pratiche per accompagnare l’evoluzione del Terzo Settore e rafforzare le realtà impegnate nel sociale.