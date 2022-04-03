Una delegazione guidata dal sindaco Pasquale Farfaglia ha incontrato gli alunni delle scuole per porre l’attenzione sui risvolti sociali della malattia

L’amministrazione comunale di San Gregorio d’Ippona si colora di blu. In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo è apparso fondamentale, a parere dei vertici del Palazzo Municipale, incontrare gli alunni delle scuole per porre l’attenzione «sull’importanza dell’inclusione sociale, l’accesso alle strutture didattiche e per dare supporto alle famiglie attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su questa patologia. In Italia un bambino su 77, nella fascia tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi (4,4 volte più delle femmine)». [Continua in basso]

Una delegazione dell’amministrazione comunale, formata dal sindaco Pasquale Farfaglia, dal vicesindaco Rosaria Suriano, dai consiglieri Marilena Briga, Maria Teresa Natale, dal portavoce Maria Grazia Pianura e dal responsabile dei servizi sociali del Comune Domenico Ruffa ha consegnato ad ogni alunno un palloncino blu, ricordando che si tratta del colore scelto per celebrare questa giornata. «È stato spiegato – ha riferito a margine dell’incontro il primo cittadino – con parole semplici cos’è l’autismo, la difficoltà che i bambini portatori di questo disturbo incontrano nella comunicazione nelle sue varie forme ponendo l’attenzione sull’importanza della scuola come momento di aggregazione ed inclusione oltre che di formazione».