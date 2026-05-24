Cosmo Rombolà è riuscito a ricreare, utilizzando la stessa terra e le antiche tecniche di lavorazione, i vasi rinvenuti nelle tombe della necropoli scoperta nel 1922 dall’archeologo Paolo Orsi. Ne parleremo nel corso della nuova puntata in onda il 24 maggio su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

Cosmo Rombolà ha custodito per tutta la vita un amore profondo per la storia e per le antiche civiltà che, tra il IX e il X secolo a.C., abitavano il Monte Poro, nella località di Torre Galli, in provincia di Vibo Valentia. Con pazienza, dedizione e rispetto per le tradizioni del passato, è arrivato a ricreare, utilizzando la stessa terra e le antiche tecniche di lavorazione, tutti i vasi rinvenuti nelle tombe della necropoli scoperta nel 1922 dall’archeologo Paolo Orsi. Oggi Cosmo ha 85 anni e, nonostante gli acciacchi che il tempo inevitabilmente porta con sé, continua a coltivare il suo sogno con la stessa passione di sempre.

Nella sua casa ha iniziato ad allestire un piccolo museo, un luogo intimo e prezioso dove custodire ed esporre i suoi manufatti, affinché la memoria, le tradizioni e le conoscenze di una vita possano continuare a vivere anche nelle generazioni future. Ma questa puntata non racconterà soltanto la storia di un uomo innamorato delle proprie radici. Insieme alla sua amata moglie, "Bettina", Cosmo ci accompagnerà in un viaggio fatto di ricordi, sacrifici, complicità e amore autentico, regalando preziosi insegnamenti di vita che profumano di semplicità, passato e cuore.

Questo e molto altro nella puntata di LaC Strorie, format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo, in onda domenica 24 maggio alle ore 12:00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.