Convocato il Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica per predisporre e coordinare tutti gli interventi necessari a un tranquillo svolgimento della manifestazione. Ecco i 9 comuni coinvolti

Si è riunito nei giorni scorsi in Prefettura a Vibo Valentia il Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Anna Aurora Colosimo, al fine di predisporre e coordinare tutte le misure necessarie per garantire un’adeguata cornice di sicurezza in occasione dello svolgimento della competizione ciclistica su strada Giro d’Italia Next Gen 2026, che interesserà il Vibonese nei giorni 14 e 15 giugno prossimi.

Alla riunione hanno partecipato la Questura, il Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto, la Regione Calabria -Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale, l’Azienda sanitaria provinciale, l’Anas, l’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia nonché i Comuni interessati dal passaggio della manifestazione sportiva. Presente in videoconferenza anche l’ente promotore dell’evento, RCS Sport s.p.a.

In particolare, sono stati approfonditi i principali aspetti della competizione, tra cui il dettaglio del percorso, che interesserà domenica 14 i comuni di San Calogero, Mileto, Jonadi e Vibo Valentia, e lunedì 15 i comuni di Tropea, Parghelia, Zambrone, Briatico, Vibo Valentia e Francavilla Angitola. Particolare attenzione è stata rivolta, nel corso della riunione, allo stato di manutenzione delle strade e ad eventuali interventi di manutenzione necessari al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti alla gara.

L’autorizzazione alla competizione, di competenza della Regione Calabria, all’esito dell’istruttoria esperita con i vari enti proprietari delle strade, sarà seguita da un’ordinanza di sospensione della circolazione, che sarà adottata dal Prefetto di Vibo Valentia e che interesserà i tratti attraversati dai partecipanti alla gara, fino alla conclusione della stessa. Saranno, inoltre, adottate apposite ordinanze da parte dei Comuni competenti, relativamente alla sospensione della circolazione, nonché della sosta dei veicoli, nelle strade site nei pressi del percorso interessato.