Bronzo regionale per lo studente della IIB Scienze applicate e gradino più alto del podio nella classifica di squadra del Biennio. La dirigente Bevilacqua: «La nostra scuola si conferma istituto di assoluta eccellenza»

Ancora un importante riconoscimento per il Liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia, che si conferma tra le realtà scolastiche più competitive del territorio grazie agli eccellenti risultati ottenuti nei Campionati di Scienze Naturali. Un successo che premia l’impegno degli studenti, la qualità dell’offerta formativa e il lavoro svolto quotidianamente dal corpo docente dell’istituto guidato dalla dirigente scolastica Licia Maria Bevilacqua.

A distinguersi in modo particolare è stato lo studente Giuseppe Martino, frequentante la classe IIB dell’indirizzo Scienze Applicate, che ha conquistato un prestigioso terzo posto nella fase regionale della competizione, nella categoria Biennio. Un risultato di grande rilievo che rappresenta il punto più alto di un percorso iniziato con la fase d’istituto e che ha visto una partecipazione particolarmente significativa da parte degli studenti del liceo.

La competizione, organizzata dall’Anisn (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali), ha coinvolto all’interno dell’istituto circa 150 studenti, confermando il forte interesse verso le discipline scientifiche e l’efficacia delle attività di approfondimento promosse dalla scuola.

Gli studenti sono stati coordinati dalla docente referente Federica Spagnolo, che ha accompagnato i partecipanti lungo tutte le fasi della competizione. Oltre al brillante risultato ottenuto da Giuseppe Martino nella prova regionale del 24 marzo, il liceo ha raccolto importanti soddisfazioni anche nelle altre categorie in gara.

Tra i risultati più significativi figura quello della studentessa Ilenia Piperno, della classe IVC dell’indirizzo Scienze Applicate, che si è classificata all’ottavo posto nella categoria Triennio Scienze della Terra, confrontandosi con un totale di 59 partecipanti provenienti da tutta la regione.

Ottima anche la prestazione di Giusy Rizzuto, studentessa della classe IVA dell’indirizzo Scienze Applicate, che ha conquistato il sedicesimo posto nella categoria Triennio Biologia, distinguendosi in una competizione particolarmente selettiva che ha visto la partecipazione di 216 studenti.

Il risultato più significativo sul piano collettivo è però arrivato dalla competizione a squadre. Nella categoria Biennio, infatti, il Liceo Scientifico “G. Berto” ha ottenuto la migliore media punteggi tra tutte le scuole partecipanti, conquistando il primo posto assoluto e confermando l’elevato livello di preparazione raggiunto dagli studenti.

Un traguardo che testimonia non soltanto il valore delle singole eccellenze, ma anche la solidità del percorso formativo proposto dall’istituto, capace di valorizzare competenze, metodo di studio e capacità di problem solving.

L’esperienza dei Campionati di Scienze Naturali si è rivelata particolarmente significativa per gli studenti coinvolti, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con prove di alto livello e di approfondire tematiche strettamente legate al mondo della ricerca scientifica e delle future professioni Stem.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Licia Maria Bevilacqua, che ha sottolineato il valore dei risultati ottenuti dall’istituto.

«La conferma del nostro Liceo come istituto di assoluta eccellenza nei Campionati di Scienze Naturali – ha affermato la dirigente scolastica – è motivo di profondo orgoglio per tutta la comunità scolastica del “Berto”».

Un riconoscimento che, secondo la dirigente, rappresenta la dimostrazione concreta della qualità del lavoro svolto all’interno della scuola. «Questo primato dimostra in modo inequivocabile la qualità della preparazione di base, dei percorsi formativi e delle strategie didattiche messi in campo dai docenti dell’istituto», ha concluso Licia Maria Bevilacqua.

Risultati che confermano il ruolo del Liceo Scientifico “G. Berto” come punto di riferimento nella formazione scientifica del territorio e che testimoniano la capacità della scuola di accompagnare gli studenti verso percorsi di eccellenza, valorizzando talento, impegno e passione per la conoscenza.