Si è conclusa la prima edizione di "Iocandu Paisi Paisi", manifestazione che per tre giorni ha animato Nicotera con giochi, attività sportive e iniziative dedicate alla riscoperta del territorio. L'evento ha coinvolto otto squadre e numerosi partecipanti, registrando una significativa presenza di pubblico.

Gli "Scarsenal" conquistano il trofeo

La serata conclusiva è stata caratterizzata dalla caccia al tesoro dedicata alla storia di Nicotera, con prove basate su anagrammi e quesiti di carattere storico-culturale. Ad aggiudicarsi sia la prova finale sia il trofeo della manifestazione è stata la squadra degli "Scarsenal", che ha preceduto le altre formazioni grazie al risultato ottenuto nell'ultima sfida.

Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento a tutte le otto squadre che hanno preso parte all'iniziativa, sottolineando lo spirito di collaborazione e partecipazione che ha caratterizzato le tre giornate. Un riconoscimento particolare è stato riservato ai bambini, protagonisti delle diverse prove in programma.

Il bilancio degli organizzatori

Nel bilancio conclusivo è stato evidenziato anche il contributo dell'Associazione Socio-Culturale N!dea, promotrice e organizzatrice dell'evento, degli sponsor che hanno sostenuto la manifestazione e dell'Amministrazione comunale, che ha concesso il patrocinio e garantito il proprio supporto.

«Siamo soddisfatti per l'esito di questa prima edizione e per la partecipazione registrata», affermano gli organizzatori. «L'obiettivo era creare un momento di aggregazione per il paese e riteniamo che il risultato sia stato positivo. L'intenzione è quella di riproporre l'iniziativa anche il prossimo anno, con nuove attività e ulteriori novità».