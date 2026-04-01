Grande partecipazione a Vena di Jonadi per il musical "Non c'è Amore più grande", andato in scena sabato 28 marzo all’Auditorium della Chiesa Gesù Salvatore. Lo spettacolo, promosso dall’associazione ArMuS Lab in collaborazione con la parrocchia e l’associazione Seme di Speranza, ha registrato oltre 350 presenze, segno di una comunità attenta e partecipe.

Il musical

Attraverso canti, scene teatrali e momenti di forte impatto emotivo, il musical ha raccontato alcuni episodi della vita di Gesù fino alla sua Passione, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e ricca di significato.

La realizzazione dello spettacolo è stata curata da Antonella Furfaro, che ha seguito e coordinato l’organizzazione e la messa in scena, grazie anche al prezioso supporto di don Filippo Grillo e don Roberto Carnovale, che hanno sostenuto e incoraggiato il progetto. L’idea di base è stata quella di riproporre (con qualche piccola modifica) il musical “Dall’Amore… la Vita” andato in scena a Vibo Valentia più volte negli ultimi dieci anni durante il periodo di Pasqua. Quest’ultimo ideato e diretto da Ivana Ventura e Stella Sorrentino (insegnante e punto di riferimento artistico di Antonella Furfaro) è stato ed è fonte di ispirazione. Di grande professionalità le esibizioni di attori, cantanti, musicisti, volontari, addetti alle scenografie e all'organizzazione che hanno appunto reso possibile lo svolgersi dell'evento.

Serate come questa dimostrano come il teatro e la musica possano diventare strumenti preziosi per trasmettere valori, creare comunità e condividere emozioni profonde.