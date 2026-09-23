Alla celebrazione officiata dal vescovo Attilio Nostro hanno partecipato prefetto, forze di polizia, autorità civili e militari. Il comandante Bua ha espresso gratitudine per l’attività svolta quotidianamente in provincia

La Guardia di Finanza ha celebrato anche a Vibo Valentia la ricorrenza di San Matteo Apostolo ed Evangelista, patrono del Corpo. La giornata si inserisce nelle celebrazioni nazionali che hanno visto, il 21 settembre, la messa celebrativa a Roma, nell’Arcibasilica di San Giovanni in Laterano, alla presenza delle principali autorità civili, religiose e militari.

A Vibo la cerimonia religiosa si è svolta presso il Duomo cittadino di Santa Maria Maggiore e San Leoluca, dove il vescovo della diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea, monsignor Attilio Nostro, ha officiato una Santa Messa dedicata ai militari in servizio e in congedo del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e del reparto operativo aeronavale alla sede.

La celebrazione ha rappresentato un momento di raccoglimento per il personale del Corpo e, allo stesso tempo, un’occasione di incontro con le istituzioni del territorio. Alla funzione hanno preso parte il prefetto, i rappresentanti di vertice delle altre Forze di Polizia e delle istituzioni civili e militari che rappresentano lo Stato in provincia, oltre alle associazioni combattentistiche e d’Arma.

La cerimonia nel Duomo

La ricorrenza di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza, è stata dunque celebrata nel cuore della città con la partecipazione delle autorità e dei rappresentanti delle diverse realtà istituzionali e associative del territorio.

Al termine della cerimonia religiosa, il comandante provinciale delle Fiamme Gialle, colonnello Eugenio Bua, ha rivolto un ringraziamento al prefetto, al vescovo e a tutti gli intervenuti.

Nel suo intervento, il comandante ha inoltre espresso apprezzamento e gratitudine per la quotidiana attività svolta dai finanzieri in provincia, sia del comparto ordinario sia di quello aeronavale. Un riconoscimento rivolto al lavoro svolto quotidianamente dal personale della Guardia di Finanza sul territorio.

La celebrazione ha avuto anche un accompagnamento musicale affidato al coro del Conservatorio di musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, al quale è stato rivolto un ringraziamento particolare per aver animato la celebrazione eucaristica.

La ricorrenza di San Matteo

La giornata vibonese si inserisce nel quadro delle celebrazioni dedicate al santo patrono del Corpo, che quest’anno hanno avuto anche un momento di particolare valore simbolico a Gaeta, dove il 18 settembre è stata deposta nei fondali una statua in bronzo raffigurante San Matteo.

L’iniziativa è stata inserita nel programma per il centenario della Scuola Nautica, storico polo di formazione del contingente marittimo della Guardia di Finanza. La statua, alta quasi tre metri, è stata collocata a circa 15 metri di profondità nell’area marina protetta del Parco regionale di Monte Orlando, al termine delle operazioni curate dal Nucleo sommozzatori della Scuola con il supporto dei mezzi navali della Stazione navale di addestramento.