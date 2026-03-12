Barriere pedonali nuove di zecca ma già in… decomposizione. È lo stesso sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, a denunciarlo pubblicamente attraverso i suoi canali social con la pubblicazione di tre video amatoriali in cui si vedono due cittadini intenti a dimostrare l’approssimazione con la quale sono stati rifiniti gli archetti parapedonali posizionati lungo il nuovo marciapiede di via Santa Ruba, in prossimità della rotonda che immette alla galleria dell’ex tracciato delle Calabro-Lucane.

Nei video si vede come la vernice bianca e rossa che ricopre le barriere si distacchi con estrema facilità dal metallo in più punti e come alcuni degli archetti si muovano dal loro alloggiamento anche senza grande sforzo, nonostante si tratti, come detto, di strutture di recentissima installazione. Una situazione che ha suscitato la presa di posizione del sindaco che, nel testo dello stesso post, annuncia provvedimenti contro la ditta responsabile del lavoro.

«Quello che state vedendo nelle immagini non è un lavoro di manutenzione - tuona Romeo -, è uno schiaffo alla nostra città. È inaccettabile che una ditta incaricata lavori con una tale superficialità: passare lo smalto direttamente sulla ruggine non è solo un lavoro fatto male, è un’offesa al decoro urbano e al buon senso. Non possiamo accettare che le nostre risorse vengano sprecate in questo modo - rincara il primo cittadino - e che la nostra Vibo Valentia venga depauperata da chi dovrebbe, invece, prendersene cura».

Quindi Romeo spiega che «la ditta responsabile è stata immediatamente diffidata ad adempiere alle opere secondo la regola d'arte che il caso prescrive. Devono capire che qui si lavora seriamente, con rispetto per i cittadini e per il patrimonio pubblico» conclude.

Un’uscita che conferma la linea intransigente assunta dal Comune nei confronti delle ditte appaltatrici di opere pubbliche o che intervengono sul suolo pubblico per conto di operatori privati. Recentemente anche diverse società che hanno eseguito scavi stradali per conto di operatori telefonici e altri fornitori di servizi sono stati convocati in Comune dall’assessore alla manutenzione Francesco Colelli che le ha diffidate ad eseguire il ripristino dello stato dei luoghi delle aree interessate da scavi. Un monito che ha dato i suoi primi frutti: diverse vie del centro abitato sono oggetto in questi giorni di lavori di bitumazione proprio laddove si erano verificati disagi e compromissioni dell’asfalto a causa di interventi per il posizionamento di cavi e sottoservizi.