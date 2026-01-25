A quasi quarant’anni, Rocco Crudo, operaio edile di Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia, scopre quasi per caso l’arte del modellismo. Da quel momento nasce una passione profonda che lo porta a realizzare vere e proprie opere d’arte in miniatura, riproducendo con straordinaria cura e precisione monumenti di grande valore storico e culturale, come la Basilica di San Pietro, il Duomo di Milano e numerosi altri capolavori dell’architettura nazionale e internazionale.

Da operaio edile a maestro del modellismo, l'85enne di Sant'Onofrio di Vibo Valentia sogna che la "Roccocrudiana", dedicata alla riproduzione dei capolavori dell’architettura nazionale e internazionale, venga visitata dai bambini e ragazzi delle scuole.

Nel corso degli anni, Rocco ha trasformato questa passione in una missione personale, dedicando il piano terra della propria abitazione alla creazione di una galleria d’arte, da lui chiamata “Roccrudiana”, dove espone con orgoglio le sue opere, frutto di pazienza, sacrificio e amore per l’arte. Oggi Rocco ha quasi 85 anni e, nonostante il tempo che passa, conserva intatto l’entusiasmo di sempre. Il suo sogno più grande è vedere la sua galleria animata dalle visite delle scuole, affinché bambini e ragazzi possano conoscere il valore dell’arte, della manualità e della creatività, attraverso la storia e l’esempio di una passione nata in età adulta e coltivata per tutta la vita.