VIDEO | L’attore campano ha vissuto per diversi anni a Vibo Marina e Pizzo dove è andato a scuola e ha cominciato il suo percorso di formazione

Una carriera costruita attraversando linguaggi e forme diverse della recitazione, fino a conquistare uno spazio stabile nel panorama cinematografico italiano. Giuseppe Zeno appartiene da tempo alla schiera degli interpreti più presenti sul piccolo schermo, al termine di un percorso che dal teatro lo ha condotto al cinema e alle principali produzioni televisive nazionali.

L’ultimo impegno lo ha visto tornare su Rai 1 nei panni di Giovannino Guareschi. Zeno ha dato volto e voce allo scrittore e giornalista che ha consegnato alla letteratura italiana le figure di Don Camillo e Peppone, diventando protagonista del film televisivo dedicato alla sua vicenda umana e intellettuale.

Andiamo, ora a Vibo Valentia, dove l'amministrazione comunale e la sua maggioranza hanno avanzato la proposta per il conferimento della cittadinanza onoraria all'attore Giuseppe Zeno, recentemente protagonista nello sceneggiato televisivo dedicato allo scrittore e giornalista Giovannino Guareschi

Nato nel 1976 nel Napoletano e cresciuto tra Ercolano e Vibo Marina, Zeno arriva alla recitazione dopo una formazione inizialmente legata al mare. Si diploma infatti all’Istituto tecnico nautico di Pizzo, prima di scegliere definitivamente il palcoscenico e frequentare l’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria, proseguendo poi la formazione anche a Varsavia. Il debutto teatrale arriva nel 1997 con Le Troiane di Euripide, seguito dalle esperienze sulle scene italiane e da tournée in Sud America.

È soprattutto la televisione, negli anni successivi, a renderne il volto familiare al grande pubblico. Dopo le esperienze in produzioni come Incantesimo, Un posto al sole, Gente di mare, L’onore e il rispetto, Squadra antimafia e Il clan dei camorristi, uno dei ruoli più riconoscibili della sua carriera resta quello di Pietro Mori ne Il Paradiso delle Signore. Zeno è stato protagonista delle prime stagioni della fortunata fiction di Rai 1 nei panni dell’imprenditore proprietario del grande magazzino milanese, personaggio attorno al quale si sviluppava una parte centrale della storia. Un successo cui si sono aggiunti negli anni numerosi altri titoli televisivi, tra cui Scomparsa, fino alle più recenti produzioni Rai.

Accanto alla dimensione artistica, nella biografia dell’attore trova posto anche un capitolo calabrese. Zeno ha, infatti, vissuto a Vibo Marina e ha trascorso nel Vibonese parte degli anni della formazione, frequentando le scuole tra la frazione costiera del capoluogo e Pizzo.

È da questo rapporto con il territorio che prende le mosse l’iniziativa della maggioranza comunale di Vibo Valentia, pronta a portare in Consiglio la proposta per conferirgli la cittadinanza onoraria. Un riconoscimento attraverso il quale l’amministrazione intende attribuire una veste istituzionale al rapporto tra l’interprete e la città.

Ad illustrarne le ragioni è il sindaco Enzo Romeo: «La proposta, che presto presenteremo in Consiglio comunale, nasce dalla maggioranza e ci auguriamo possa essere condivisa anche dall’opposizione. Giuseppe Zeno è ormai conosciuto in tutta Italia, ma conserva un rapporto preciso con questo territorio: qui ha vissuto e frequentato le scuole. Da questa realtà ha avviato un percorso che, grazie alle sue capacità, lo ha condotto ad affermarsi presso il grande pubblico, fino ai più recenti impegni da protagonista in Rai. Riteniamo che la sua storia possa rappresentare Vibo e che questo rapporto meriti un riconoscimento».

Un filo rimasto intatto negli anni e che potrebbe presto ricondurre Giuseppe Zeno nei luoghi che hanno accompagnato una parte della sua vita. Questa volta per ricevere un riconoscimento capace di riannodare, anche simbolicamente, il presente alla sua giovinezza vissuta in Calabria.