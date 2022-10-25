Transito rallentato su alcune arterie a causa della realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il manto stradale. Ecco dove

L’amministrazione provinciale di Vibo Valentia, guidata da Salvatore Solano, ha avviato, su alcuni piani viabili provinciali, interventi di messa in sicurezza. Sono diversi, occorre ricordare, i segmenti provinciali che presentano un degrado profondo per cui si potrebbe anche accennare a una evidente “perdita di caratteristiche strutturali” che si denota lungo diversi tratti del territorio Vibonese. L’azione della Provincia, intanto, riguarda in particolare due interventi di miglioramento della sicurezza stradale: lungo la Valle del Mesima e nei pressi di Piscopio. I lavori rientrano nell’ambito della “Legge finanziaria 27/12/2017 n. 205 – Programma Straordinario di interventi sulla rete viaria di Province e Città Metropolitane”. Nello specifico, per le esecuzioni delle opere di messa in sicurezza sulle strade Provinciali n. 73 – 65 – 90, è stato necessario disporre la parzializzazione del transito per tutte le categorie di utenti, fino al 31 ottobre, per motivi di incolumità pubblica. lungo il sito provinciale n. 14, invece, si sta provvedendo all’ esecuzione di lavori inerenti il manto stradale. Anche sulla codesta rete viaria, è stata fatta ordinanza dell’ istituzione del senso unico alternato temporaneo, fino al termine dei lavori.