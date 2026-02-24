L'evento dedicato ai più piccoli si è svolto all'interno dell'oratorio San Carlo Acutis con il contributo dell'associazione Disabili senza barriere
Serata in maschera all'insegna della condivisione, quella vissuta dai bambini della comunità di Mesiano di Filandari in occasione della festività di Carnevale. L'evento si è svolto all'interno dell'oratorio San Carlo Acutis della chiesa matrice dedicata a Santa Maria della Neve e San Nicola, organizzato dal parroco don Francesco Vardè, dagli animatori e dall'attivo Salvatore Runco con il contributo dell'associazione Disabili senza barriere di San Costantino Calabro. Alla fine sono stati tanti i ragazzi e le ragazze, di età compresa tra i 5 ei 12 anni, che grazie a questa iniziativa hanno potuto condividere insieme momenti di gioia e di sana aggregazione sociale, contrassegnati da giochi, musica, balli e un ricco buffet composto da dolci tipici della tradizione carnascialesca.
Nell'occasione l'associazione Disabili Senza Barriere ha dato il suo valido apporto donando gli addobbi necessari per rendere ancora più accogliente e festoso l'ambiente dell'oratorio, nello specifico mascherine, coriandoli, ghirlande e decorazioni pensate per i ragazzi e per la valorizzazione degli spazi comuni, «gesto concreto volto a sostenere le attività educative e aggregative del territorio, promuovendo inclusione, partecipazione e spirito comunitario. Abbiamo trascorso una bellissima serata all'insegna della semplicità, dell'allegria e del rispetto reciproco. Al riguardo - ha sottolineato nell'occasione il presidente di Disabili senza barriere, Rocco Deluca - desideroso esprimere un sentito ringraziamento a don Vardè, al signor Runco e agli animatori dell'oratorio per la calorosa accoglienza, l'impegno organizzativo e la dedizione dimostrata nei confronti dei più piccoli. Momenti come questi - ha concluso - testimoniano quanto la collaborazione tra realtà associative e comunità parrocchiali possa generare valore sociale, rafforzando il senso di appartenenza e offrendo ai giovani occasioni sane di crescita e condivisione».