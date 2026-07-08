L'idea è del Circolo anziani San Michele che nell'occasione ha donato alla comunità una nuova effige posta all'entrata dell'area verde attrezzata
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Toccante cerimonia, a Mileto, all'interno del parco urbano intitolato al bambino americano Nicholas Green, vittima nel 1994 di un omicidio mentre percorreva con i genitori il tratto vibonese dell'A3 Salerno-Reggio Calabria. Nell'occasione lo spazio pubblico attrezzato è stato consacrato al Sacro Cuore di Gesù. E, a tal proposito, nel corso della stessa partecipata serata è stata anche posizionata all'entrata della struttura una nuova statua raffigurante questa rappresentazione del Cristo.
L'effige è stata offerta al popolo di fedeli della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea dal locale Circolo anziani “San Michele” presieduto da Giuseppe Romano. A lanciare per primo l'idea il socio Francesco Dipietra, subito affiancato da parenti e amici.
L'incontro ha preso il via con la celebrazione eucaristica all'aperto presieduta nell'anfiteatro del Nicholas Green dal parroco “in solidum” della basilica cattedrale don Giuseppe Pititto. Tra i presenti anche il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano.
Il sacerdote nel corso della sua omelia ha sottolineato l'importanza di momenti del genere, ancor più significativi perché accompagnati da un atto di donazione e da un esempio di profonda fede cristiana dati da rappresentanti della terza età, a dimostrazione che anche i nonni hanno ancora tanto da offrire alla comunità.
Al termine della sacra funzione si è proceduto al suggestivo rito di benedizione della nuova statua del Sacro Cuore di Gesù. Subito dopo l'effige è stata portata in processione all'entrata del parco urbano, per essere collocata stabilmente nell'edicola realizzata appositamente dai soci del Circolo e dai numerosi volontari che hanno collaborato con loro.
Alla fine, il plauso del presidente della cooperativa sociale Atena Servizi, Cristian Vardaro, che per conto del Comune gestisce il Nicholas Green.
«Il Circolo anziani di San Michele animato da profondo spirito di fede e da un autentico amore per la propria comunità – si legge nella targa commemorativa posta ai piedi dell'edicola - dona alla cittadinanza la statua del Sacro Cuore di Gesù quale segno tangibile di devozione, identità e appartenenza. Con questo gesto di straordinaria generosità e di sincero attaccamento alle proprie radici, il circolo desidera valorizzare e impreziosire un luogo caro a tutti, affinché esso continui ad essere punto di riferimento per la famiglia, per i bambini e per le future generazioni. La presenza del Sacro Cuore di Gesù - si conclude - vuole essere un messaggio forte di pace, solidarietà e speranza, un simbolo vivo che richiama i valori della condivisione, del rispetto reciproco e della generosità che da sempre contraddistinguono la nostra comunità».
La manifestazione si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico.