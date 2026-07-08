L'idea è del Circolo anziani San Michele che nell'occasione ha donato alla comunità una nuova effige posta all'entrata dell'area verde attrezzata

Toccante cerimonia, a Mileto , all'interno del parco urbano intitolato al bambino americano Nicholas Green , vittima nel 1994 di un omicidio mentre percorreva con i genitori il tratto vibonese dell'A3 Salerno-Reggio Calabria. Nell'occasione lo spazio pubblico attrezzato è stato consacrato al Sacro Cuore di Gesù . E, a tal proposito, nel corso della stessa partecipata serata è stata anche posizionata all'entrata della struttura una nuova statua raffigurante questa rappresentazione del Cristo.

L'effige è stata offerta al popolo di fedeli della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea dal locale Circolo anziani “San Michele” presieduto da Giuseppe Romano . A lanciare per primo l'idea il socio Francesco Dipietra , subito affiancato da parenti e amici.

L'incontro ha preso il via con la celebrazione eucaristica all'aperto presieduta nell'anfiteatro del Nicholas Green dal parroco “in solidum” della basilica cattedrale don Giuseppe Pititto . Tra i presenti anche il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano .

Il sacerdote nel corso della sua omelia ha sottolineato l'importanza di momenti del genere, ancor più significativi perché accompagnati da un atto di donazione e da un esempio di profonda fede cristiana dati da rappresentanti della terza età, a dimostrazione che anche i nonni hanno ancora tanto da offrire alla comunità.

Al termine della sacra funzione si è proceduto al suggestivo rito di benedizione della nuova statua del Sacro Cuore di Gesù . Subito dopo l'effige è stata portata in processione all'entrata del parco urbano, per essere collocata stabilmente nell'edicola realizzata appositamente dai soci del Circolo e dai numerosi volontari che hanno collaborato con loro.

Alla fine, il plauso del presidente della cooperativa sociale Atena Servizi , Cristian Vardaro , che per conto del Comune gestisce il Nicholas Green .

«Il Circolo anziani di San Michele animato da profondo spirito di fede e da un autentico amore per la propria comunità – si legge nella targa commemorativa posta ai piedi dell'edicola - dona alla cittadinanza la statua del Sacro Cuore di Gesù quale segno tangibile di devozione, identità e appartenenza. Con questo gesto di straordinaria generosità e di sincero attaccamento alle proprie radici, il circolo desidera valorizzare e impreziosire un luogo caro a tutti, affinché esso continui ad essere punto di riferimento per la famiglia, per i bambini e per le future generazioni. La presenza del Sacro Cuore di Gesù - si conclude - vuole essere un messaggio forte di pace, solidarietà e speranza, un simbolo vivo che richiama i valori della condivisione, del rispetto reciproco e della generosità che da sempre contraddistinguono la nostra comunità».