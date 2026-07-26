Parghelia ha ospitato la nona tappa di Miss Italia Calabria 2026, trasformandosi in un palcoscenico suggestivo in cui il fascino della passerella ha incontrato la straordinaria bellezza di uno dei borghi più incantevoli della Costa degli Dei. Una serata in cui eleganza, cultura e identità territoriale si sono incontrate, regalando emozioni e momenti indimenticabili.

A conquistare la fascia di Miss Città di Parghelia 2026 è stata la 19enne Rita Cannavino di Vibo Marina, che grazie a questo titolo ha conquistato l’accesso alle finali regionali di Miss Italia Calabria. Durante la serata, la giovane vibonese ha avuto modo di mettere in mostra anche il suo talento esibendosi con il violino, strumento che studia da anni al Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia e che rappresenta la sua più grande passione.

Al secondo posto si è classificata Linda Francesca Ruffolo di Marano Principato con la fascia Miss Givova. La terza classificata è stata Soumaya Camara di Reggio Calabria, con la fascia Miss Framesi. Quarto posto per Serena Miano di Cosoleto, quinto posto per Claudia Arcuri di Filadelfia e sesto posto per Emma Calabrò di Reggio Calabria.

A guidare la manifestazione Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali di Miss Italia e titolari della Carli Fashion Agency: «Essere qui a Parghelia è sempre un'emozione speciale. Siamo nel cuore della Costa degli Dei, una terra che in questi mesi accoglie migliaia di visitatori e che si conferma sempre più attrattiva e straordinaria. Ci complimentiamo con l'amministrazione comunale per il grande lavoro svolto e siamo orgogliosi di poter portare la nostra manifestazione in questo magnifico scenario. Il nostro obiettivo è contribuire, tappa dopo tappa, alla promozione della Calabria. Un sentito ringraziamento va all'amministrazione comunale di Parghelia, al sindaco Antonio Landro e al vicesindaco Tommaso Belvedere, a cui ci lega una profonda amicizia, per aver creduto fortemente in questo evento. Ringraziamo il Consiglio regionale della Calabria, il presidente Salvatore Cirillo e la Pro Loco di Parghelia, per il contributo concesso alla realizzazione di questa serata. Quando istituzioni, associazioni e organizzazioni fanno squadra, si riescono a costruire eventi capaci di lasciare il segno. Alle ragazze diciamo sempre di vivere fino in fondo questa esperienza e di trarre le conclusioni soltanto al termine del percorso. Miss Italia è una vera palestra di vita, un'occasione di crescita personale prima ancora che professionale. Questo concorso rappresenta un importante trampolino di lancio. Ogni giorno siamo in tour con entusiasmo, perché Miss Italia è anche spettacolo, emozione e condivisione. Un grazie speciale va alla nostra straordinaria squadra, ai partner, agli organi di informazione che raccontano il nostro viaggio e a tutte le persone che, con competenza e dedizione, rendono possibile questo grande progetto».

La serata ha visto anche la performance della band “I Freschi di Zona”, che ha riportato sul palco il sound, la vitalità e l’inconfondibile atmosfera degli anni Novanta. A guidare il racconto di questa edizione è stata la direzione artistica di Linda Suriano che, insieme ad Andrea De Iacovo, ha saputo costruire un viaggio immersivo tra immagini, musica e suggestioni. La magia dello show è stata completata dalle coreografie curate da Lia Molinaro e interpretate da Lorenza Stamati.

Il sindaco di Parghelia Antonio Landro ha sottolineato l’importanza di ospitare ancora una volta la tappa di Miss Italia Calabria, evidenziando il forte legame tra la manifestazione e la comunità locale: «È il secondo anno che accogliamo Miss Italia Calabria e siamo felici di poter rinnovare questa collaborazione. Già due anni fa la kermesse ha riscosso un grande successo, ricevendo apprezzamenti dalla comunità, dai turisti e dagli ospiti che hanno partecipato alla serata. Eventi come questo rappresentano un’importante occasione di promozione per il territorio e contribuiscono a valorizzare la nostra identità». Il primo cittadino ha rimarcato i risultati raggiunti dal Comune sul fronte della sostenibilità e della qualità ambientale: «Per il terzo anno consecutivo abbiamo ottenuto la Bandiera Blu, un riconoscimento prestigioso che richiede grande impegno non solo per conquistarla, ma soprattutto per mantenerla nel tempo. Significa continuare a migliorare, investire e lavorare sulla crescita complessiva del territorio». «Parghelia è anche un Comune plastic free e sostenibile - ha aggiunto Landro - e proprio nei giorni scorsi, grazie a un’iniziativa ospitata in piazza, abbiamo ricevuto in anteprima la notizia che Parghelia e Piacenza sono stati indicati tra i Comuni sostenibili per il 2027. È un risultato che ci riempie di orgoglio e che conferma la direzione intrapresa».

A decretare la vincitrice della nona tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Gabriele Vallone (consigliere comunale di Parghelia), Andrea Vallone (consigliere comunale di Parghelia), Maria Teresa Scordamaglia (Proloco Parghelia), Francesco D’agostino (make-up artist), Maria Teresa Spaccarotella (Les Filles en Rose, abbigliamento uomo/donna Cetraro), Carmela Cannatà (Framesi), Angelo Scorzo (Aesse design).

La fascia di Miss Città di Parghelia 2026 rappresenta per Rita Cannavino molto più di un semplice titolo: è il coronamento di un sogno custodito nel cuore fin da bambina e l’inizio di un nuovo percorso fatto di emozioni, sfide e nuove opportunità: «Salire sul palco di Miss Italia è un’emozione indescrivibile, perché questo concorso rappresenta il sogno che porto con me sin da bambina. Ho scelto di partecipare perché lo considero una vetrina straordinaria, capace di valorizzare non solo la bellezza esteriore, ma soprattutto quella interiore. È proprio questo il messaggio che vorrei portare avanti nel mio percorso».

Il viaggio di Miss Italia Calabria proseguirà con un calendario ricco di appuntamenti: le prossime tappe da segnare in agenda sono quelle del 31 luglio a Bovalino, prima finale regionale, e del 1° agosto a Rose.