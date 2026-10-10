Si scaldano i motori in vista dell’edizione 2026 del Raduno delle auto storiche “Fiat 500 Vibo-Pizzo”. L’appuntamento per gli appassionati del mondo delle quattroruote e di questi antichi e gloriosi cimeli è per domani 11 ottobre alle 8.30, nel piazzale del Centro commerciale “Vibo Center”, dove è in programma il concentramento e la mostra espositiva delle auto, con tanto di colazione offerta dagli organizzatori ai partecipanti. Anche quest’anno la rassegna viene promossa dalla Pro Loco di Vibo Valentia, con il patrocinio del coordinamento di Reggio Calabria Fiat 500 Club Italia, presieduto dal poliedrico e appassionato Enzo Polimeni, e in collaborazione con il Vibo Center. A seguire, alle 10, è previsto il momento dei saluti del direttore del Centro commerciale e delle varie autorità presenti.

Alle 10.45 il Raduno delle auto storiche “Fiat 500 Vibo-Pizzo” entrerà nel vivo con la partenza della auto d’epoca in colonna in direzione della città capoluogo di provincia. Qui, dopo aver attraversato Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto I, via XXV aprile e altre principali arterie cittadine, il corteo storico proseguirà il suo tour alla volta di Vibo Marina. Dopo una breve sosta in questa nota località tirrenica, l’edizione 2026 della rassegna motoristica vedrà la sua degna conclusione in un noto ristorante del luogo, dove tutti i partecipanti si ritroveranno per rendersi protagonisti di un sano momento conviviale nel segno della passione per i motori e le auto d’epoca, delle mitiche 500 in particolare. Al raduno sono attesi decine di automobilisti, a bordo delle loro quattroruote, provenienti da tutta la Calabria.