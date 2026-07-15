Sabato sera il Parco urbano di Vibo Valentia ha fatto da cornice a una serata all'insegna della musica e dell'intrattenimento. L'evento, promosso dall'associazione Moderata Durant Aps con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia, ha richiamato – secondo gli organizzatori – migliaia di persone.

Nel pomeriggio spazio all'esposizione delle auto d'epoca del Club 500 di Pizzo e delle due vetture americane del collezionista Tony Cammarata, iniziativa che ha attirato numerosi appassionati e curiosi.

All'interno del Parco non sono mancate le attività dedicate ai più piccoli, con un'area gonfiabili, mentre il pubblico ha potuto assistere alle esibizioni della Dance Academy e al concerto di Katia Valente, artista molto apprezzata in Spagna, che ha proposto circa due ore di musica dal vivo.

A seguire, la serata è proseguita con il dj set di Franco Modesti e Djvlab, accompagnati dalla voce di Gianluca Mancari, che hanno coinvolto il pubblico tra musica dance e momenti di svago. Presenti anche diversi punti ristoro.

«Siamo molto contenti della riuscita della serata – afferma il presidente dell'associazione Moderata Durant Aps, Gianluca Vasapollo –. Abbiamo coinvolto migliaia di persone che hanno trascorso un bellissimo pomeriggio e una piacevole serata all'interno del Parco urbano. Ringrazio l'amministrazione comunale di Vibo Valentia, che ha creduto nel progetto e ci ha sostenuto, le forze dell'ordine per il lavoro svolto e soprattutto tutti gli associati che, nonostante gli impegni lavorativi e familiari, hanno contribuito alla perfetta riuscita dell'evento».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al vicepresidente Fortunato Andreacchio, al segretario Pino Tropeano, al tesoriere Lello Campisi, ai soci Pino Sorrentino, Carmelo Abramo, Giulio Costantini e a Rosario Valente.

L'associazione guarda già ai prossimi appuntamenti. «Stiamo lavorando a un evento ancora più importante e impegnativo – conclude Vasapollo – che possa rappresentare un valore aggiunto non solo per il quartiere Moderata Durant, ma per tutta la città di Vibo Valentia».