La cantautrice di Rosarno da anni vive a Mileto. Alla storica kermesse di Senigallia ha vinto il premio assegnato dalla stampa e quello come miglior testo
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Prosegue la scalata artistica di Caterina Arcuri. La cantautrice calabrese, dopo la semifinale conquistata a inizio anno nel programma televisivo “The Voice Generations” insieme alla figlia, nei giorni scorsi ha raggiunto la finale dell'edizione 2026 dello storico “Cantagiro”, conquistando con il brano inedito “Fuoco tra i denti” due prestigiosi riconoscimenti: il premio “Sergio Bardotti”, dedicato alla memoria del grande autore e paroliere italiano e assegnato al miglior testo tra i brani in gara, e il premio “Quotidiano Nazionale”. - Il Resto del Carlino”, a sua volta assegnato dalla stampa. La finale di Senigallia ha rappresentato il punto culminante di un cammino iniziato con le selezioni e proseguito attraverso le diverse fasi nazionali fino all'accesso alla finale. Un'esperienza che ha permesso a Caterina di confrontarsi con artisti provenienti da tutta Italia e con numerosi professionisti del settore musicale. Nel suo percorso hanno avuto un ruolo importante Alina Caruso, vocal coach e talent scout, e Mirella Pugliese, talent scout e speaker radiofonica, che hanno creduto nel suo progetto artistico e l'hanno sostenuto lungo il cammino.
«Fuoco tra i denti - spiega oggi la cantautrice calabrese - nasce dal bisogno di raccontare cosa succede quando qualcuno prova a toglierti voce, spazio, libertà. Ma non volevo fermarmi al dolore. Per me il cuore del brano è il momento in cui si ritrova il coraggio di reagire, di rialzarsi e di trasformare quello che si è vissuto in forza». A seguire l'artista focalizza l'attenzione sul rapporto instaurato con chi ha ascoltato la canzone, diventato uno degli aspetti più importanti di questa esperienza. «Dopo la proposta del brano - sottolinea al riguardo - ho ricevuto diversi messaggi privati da parte di donne che mi hanno raccontato di essersi riconosciute in quelle parole. Naturalmente tengo moltissimo alla loro riservatezza, ma sapere che una canzone può far sentire qualcuno meno solo, o può dare anche solo un piccolo impulso a ritrovare forza e coraggio, per me ha un valore enorme».
Caterina Arcuri ha curato la propria formazione vocale presso il Cantiere Musicale Internazionale di Mileto, realtà di alta formazione musicale fondata e diretta dal maestro Roberto Giordano, studiando canto sotto la guida della docente Caterina Francese. Il suo percorso artistico ha avuto un impulso fondamentale con la partecipazione alla masterclass “Oltre la Voce”, esperienza che ha rappresentato un importante punto di partenza e un momento di crescita, confronto e maggiore consapevolezza del proprio percorso musicale. Successivamente la partecipazione e la conquista della semifinale a The Voice Generations, nella squadra di Loredana Bertè, e, oggi, la finale e il conseguimento dei due prestigiosi premi all'edizione 2026 del Cantagiro. Tutto ciò rappresenta per lei un ulteriore passo in avanti, avendole permesso di presentarsi in gara nella veste di cantautrice, con un brano originale, personale e fortemente legato alla parola. Un traguardo importante, nell'ambito di un percorso che l'artista intende proseguire continuando a investire nella scrittura, nella musica inedita e in nuove occasioni di incontro con il pubblico.