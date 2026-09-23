Prosegue la scalata artistica di Caterina Arcuri. La cantautrice calabrese, dopo la semifinale conquistata a inizio anno nel programma televisivo “The Voice Generations” insieme alla figlia, nei giorni scorsi ha raggiunto la finale dell'edizione 2026 dello storico “Cantagiro”, conquistando con il brano inedito “Fuoco tra i denti” due prestigiosi riconoscimenti: il premio “Sergio Bardotti”, dedicato alla memoria del grande autore e paroliere italiano e assegnato al miglior testo tra i brani in gara, e il premio “Quotidiano Nazionale”. - Il Resto del Carlino”, a sua volta assegnato dalla stampa. La finale di Senigallia ha rappresentato il punto culminante di un cammino iniziato con le selezioni e proseguito attraverso le diverse fasi nazionali fino all'accesso alla finale. Un'esperienza che ha permesso a Caterina di confrontarsi con artisti provenienti da tutta Italia e con numerosi professionisti del settore musicale. Nel suo percorso hanno avuto un ruolo importante Alina Caruso, vocal coach e talent scout, e Mirella Pugliese, talent scout e speaker radiofonica, che hanno creduto nel suo progetto artistico e l'hanno sostenuto lungo il cammino.

«Fuoco tra i denti - spiega oggi la cantautrice calabrese - nasce dal bisogno di raccontare cosa succede quando qualcuno prova a toglierti voce, spazio, libertà. Ma non volevo fermarmi al dolore. Per me il cuore del brano è il momento in cui si ritrova il coraggio di reagire, di rialzarsi e di trasformare quello che si è vissuto in forza». A seguire l'artista focalizza l'attenzione sul rapporto instaurato con chi ha ascoltato la canzone, diventato uno degli aspetti più importanti di questa esperienza. «Dopo la proposta del brano - sottolinea al riguardo - ho ricevuto diversi messaggi privati ​​da parte di donne che mi hanno raccontato di essersi riconosciute in quelle parole. Naturalmente tengo moltissimo alla loro riservatezza, ma sapere che una canzone può far sentire qualcuno meno solo, o può dare anche solo un piccolo impulso a ritrovare forza e coraggio, per me ha un valore enorme».