Le luminarie hanno fatto da cornice, ma i veri protagonisti sono stati loro: i bambini di Tropea, che con le loro voci hanno accompagnato l'inaugurazione del Borgo Incantato, regalando al pubblico di Piazza Ercole uno dei momenti più apprezzati della serata. A distanza di due giorni dall'accensione delle installazioni natalizie, l'amministrazione comunale traccia un bilancio dell'evento di sabato 21 novembre, sottolineando soprattutto la partecipazione della comunità e il contributo di quanti hanno lavorato alla sua realizzazione.

Un successo che, secondo il sindaco Giovanni Macrì, è andato oltre le aspettative, con centinaia e centinaia di persone raccolte nel centro storico. «Abbiamo vissuto un'accensione all'altezza di quelle delle grandi capitali europee, ma ciò che ci rende particolarmente orgogliosi è che a darle carattere siano stati i nostri bambini, i nostri musicisti e la nostra gente», sottolinea il primo cittadino.

A Tropea, nel cuore pulsante della Perla del Tirreno il Natale ha già invaso vicoli e piazze grazie alle scenografiche luminarie che ogni anno ridisegnano e colorano il centro storico.

Le voci dei bambini e la musica dal vivo

A caratterizzare la cerimonia è stata soprattutto la componente musicale, con un programma che ha coinvolto giovani talenti e artisti del territorio.

Tra i momenti più significativi, l'esecuzione dal vivo di Carol of the Bells da parte dei piccoli tropeani preparati da Lina Del Mastro, accompagnati dall'Orchestra di Fiati Città di Tropea, diretta dal maestro Vincenzo Laganà. Un'esibizione che, secondo gli organizzatori, ha sorpreso per la qualità dell'interpretazione.

A impreziosire il concerto è stata la voce del soprano Gemma Fazzari, che ha accompagnato il coro dei bambini per poi interpretare, insieme all'Orchestra, il Cantique de Noël. Ad aprire lo spettacolo era stata invece la giovane ballerina Francesca Loiacono.

Una scelta, quella di affidare una parte così importante dell'inaugurazione ai talenti locali, che il sindaco rivendica come uno degli elementi distintivi della manifestazione.

«Guardare i volti dei bambini con gli occhi rivolti al cielo e degli adulti emozionati come loro è stata la soddisfazione più grande», osserva Macrì, ricordando come il progetto, nato nel 2019, abbia progressivamente ampliato il proprio richiamo. «Il Borgo Incantato è nato anzitutto per i tropeani e oggi è diventato una festa condivisa anche con chi arriva dal resto della Calabria e da più lontano».

Il lavoro dietro lo spettacolo

Dietro la cerimonia inaugurale c'è stato anche un articolato lavoro organizzativo. L'idea dello spettacolo è dell'assessora al Turismo e agli Eventi Greta Trecate, mentre Angelica Artemisia e la compagnia teatrale BA17 hanno contribuito alla sua realizzazione artistica. Il coordinamento è stato curato da Raffaele Guzzo.

Il sindaco rivolge un ringraziamento anche alla presidente della Pro Loco Mariantonietta Pugliese, ad AD Group di Vittorio Schiavone, che ha realizzato le luminarie, e alla rete di volontari, associazioni, commercianti, imprese e cittadini che hanno partecipato agli allestimenti.

È proprio questo coinvolgimento diffuso, secondo l'amministrazione, a rappresentare uno dei risultati più importanti dell'iniziativa: una manifestazione che non si limita ad attirare visitatori, ma mobilita una parte significativa della comunità locale.

Dalla piazza ai social, il Borgo Incantato continua

La cerimonia ha avuto anche una diffusione attraverso le piattaforme digitali, grazie alla diretta da Piazza Ercole curata da Salvatore Libertino e Tropeaedintorni WebTV e alle riprese di Tropea Tourism, che permettono di rivedere i momenti dello spettacolo.

Macrì ringrazia inoltre gli operatori dell'informazione per l'attenzione riservata all'iniziativa e guarda già ai prossimi appuntamenti del calendario natalizio, che accompagnerà Tropea nelle settimane a venire.

«La grande partecipazione di sabato rappresenta il modo più bello per inaugurare il nostro Natale», conclude il sindaco, annunciando ulteriori sorprese. Il Borgo Incantato, insomma, ha appena cominciato il suo programma. E dopo la serata inaugurale, l'amministrazione punta a confermare il coinvolgimento della comunità che ha caratterizzato il primo appuntamento.