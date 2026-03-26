Un evento atteso, capace di unire fede, arte e coinvolgimento emotivo. Sabato 28 marzo alle ore 21 nell’auditorium della Chiesa Gesù Salvatore di Vena di Jonadi, andrà in scena il musical “Non c’è Amore più grande”, promosso dall’Associazione ArMuS Lab in collaborazione con la parrocchia e l’associazione Seme di Speranza.

Quest’anno la rappresentazione si presenta con una novità importante rispetto allo scorso anno: non sarà più una Passione itinerante, vissuta tra diversi spazi e ambienti, ma uno spettacolo strutturato in scene fisse all’interno del salone parrocchiale. Una scelta che punta a rendere la narrazione più intensa, raccolta e cinematografica, valorizzando scenografie, luci e interpretazioni in un unico grande spazio capace di avvolgere lo spettatore.

Non solo. Tra gli elementi più innovativi dell’edizione 2026 vi è anche l’inserimento di alcune scene bibliche particolari, che arricchiscono il racconto e lo rendono ancora più completo e suggestivo: episodi come le nozze di Cana, con il segno dell’acqua trasformata in vino, o l’incontro con l’adultera, momento di misericordia e di rinascita, si intrecciano con il percorso della Passione, offrendo una visione più ampia del volto di Gesù.

Il risultato, assicurano i promotori, è un musical che si distingue per la sua forza espressiva e per la varietà dei linguaggi: sul palco si alternano musiche dal ritmo rock, capaci di trasmettere energia e coinvolgimento, a canti profondi e intensi, che accompagnano i momenti più drammatici e riflessivi. Una fusione originale che riesce a parlare a tutte le generazioni, rendendo attuale una storia antica.

Al cuore dello spettacolo rimane la Passione di Gesù, raccontata non solo come un evento da ricordare, ma come «una realtà viva, che continua a interrogare l’uomo di oggi. In quelle scene si ritrovano le paure, i tradimenti, le solitudini di ogni tempo, ma anche la possibilità di un amore che non si arrende. La croce, infatti, non è presentata soltanto come simbolo di sofferenza, ma come il luogo in cui l’amore raggiunge il suo vertice più alto. Un amore che perdona, che accoglie, che dona tutto senza trattenere nulla per sé. È questo il messaggio che attraversa l’intero musical: anche nelle notti più buie, esiste una luce che non si spegne. “Non c’è Amore più grande” si propone così come un’esperienza intensa e coinvolgente, capace di unire spettacolo e spiritualità, emozione e riflessione. Un appuntamento da non perdere per chi desidera lasciarsi toccare da una storia che, ancora oggi, continua a parlare al cuore di tutti», concludono gli organizzatori.