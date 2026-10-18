Un gesto concreto per valorizzare e custodire uno dei luoghi simbolici dell'identità storico-culturale e spirituale della Calabria. Il Rotary Club Vibo Valentia ha donato quattordici nuovi fari ad alta efficienza destinati all’illuminazione dell’Antica Basilica di San Domenico a Soriano Calabro.

L'iniziativa e la consegna

La consegna ufficiale si è tenuta all’interno della chiesa di San Domenico a margine della celebrazione eucaristica presieduta da fra Sergio Maria Catalano O.P., Priore Provinciale della Provincia di San Tommaso d’Aquino dei Frati Predicatori. All'evento hanno preso parte la presidente del club, Mariangela Preta, una rappresentanza dei soci e la comunità locale.

L'iniziativa nasce da una proposta avanzata da padre Rosario Licciardello, rettore della basilica sorianese, accolta con immediato entusiasmo dal Rotary Club Vibo Valentia, che si è subito attivato per trasformare l'idea in un intervento reale. Il progetto è stato reso possibile anche grazie al contributo e alla generosità delle aziende Energy Srl e Weld, che hanno affiancato il club nella realizzazione del service.

Le parole di Preta

«Questo risultato appartiene a tutto il club ed è il frutto di un lavoro di squadra nel quale ciascuno ha offerto il proprio contributo», ha sottolineato la presidente Mariangela Preta durante il suo intervento. «Ringrazio i soci per la sensibilità, padre Rosario per averci coinvolti e le aziende partner per la disponibilità dimostrata. Illuminare l’Antica Basilica significa prenderci cura di un luogo che custodisce la memoria e l’identità del territorio, contribuendo a renderne ancora più apprezzabile la bellezza. Il nostro compito è unire le energie e trasformarle in azioni concrete al servizio della comunità».

Con questa donazione, il Rotary Club Vibo Valentia ribadisce la centralità della collaborazione tra mondo associazionistico, tessuto imprenditoriale e istituzioni religiose per la tutela e la promozione del patrimonio culturale calabrese.