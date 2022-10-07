Via libera da parte della giunta municipale della città napitina allo schema di accordo di Partenariato che consentirà di presentare il progetto

Il Comune di Pizzo firma uno schema di accordo di Partenariato per la “Creazione di spazi civici di comunità” dedicati esclusivamente ai giovani. L’iniziativa è stata promossa dal Dipartimento della presidenza del consiglio dei ministri, in collaborazione con Sport e Salute Spa, che ha pubblicato un apposito bando per la presentazione dei progetti. Il via libera alla sottoscrizione del Partenariato è stato dato dalla giunta municipale con propria delibera, la quale spiega che «l’iniziativa consente ai giovani la partecipazione attiva alla vita sociale in spazi dedicati cosiddetti “Spazi Civici” che costituiscono aree fondamentali di confronto e convivenza democratica assicurando una serie di condizioni giuridiche, politiche, istituzionali e pratiche che permettono ai giovani di esercitare le loro libertà civiche, accedere alle informazioni, esprimere opinioni e formare gruppi sociali per partecipare al meglio alla vita pubblica. Le finalità del bando – si legge sempre nella delibera licenziata dall’esecutivo – rientrano negli obiettivi strategici del Comune di Pizzo, laddove viene descritto l’obiettivo di infondere e rafforzare nei giovani i valori dello sport, come lo spirito di squadra, l’impegno continuativo, la lealtà, il rispetto reciproco».



A proporre all’amministrazione di Pizzo guidata dal sindaco Sergio Pititto l’accordo di Partenariato, ossia la partecipazione come partner e quindi, in caso di finanziamento, di collaborare nella realizzazione di un progetto attraverso la messa a disposizione di strutture o risorse umane, è stata l’associazione sportiva dilettantistica PowerLifting di Pizzo, in qualità di soggetto capofila del Partenariato. Per quanto appena detto, quindi, la giunta comunale di Pizzo ha deciso di approvare lo schema di accordo di Partenariato (dando contestualmente al primo cittadino l’autorizzazione a firmare detta intesa) per la presentazione e, se finanziato, per la realizzazione di un progetto nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Dipartimento della presidenza del consiglio dei ministri, in collaborazione con Sport e Salute Spa.