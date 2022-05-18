La commissione straordinaria riferisce che sono iniziati i lavori. I manufatti, interessati anche dall’operazione Rinascita Scott, versavano in condizioni fatiscenti

Sono iniziati a Pizzo i lavori di demolizione dei box abusivi siti alla “Piazzetta”, interessati anche dall’operazione “Rinascita-Scott”. È una ditta privata, individuata attraverso un bando pubblico, ad occuparsi dei lavori, che consisteranno nell’abbattimento dei manufatti, «peraltro in condizioni statiche fatiscenti, ricettacolo di rifiuti ed insetti nocivi per la salute e l’ambiente, con il trasporto in discarica del materiale». In merito all’utilizzo di tale spazio pubblico, la commissione straordinaria lascia ogni decisione al prossimo Consiglio comunale «tenuto conto che emerge la volontà popolare – rispetto a quanto stabilito dalla precedente amministrazione – di realizzare un mercatino».