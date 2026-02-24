Dopo un rinvio a causa del maltempo la manifestazione si è svolta regolarmente domenica scorsa richiamando moltissime persone
Una grande partecipazione di pubblico ha accompagnato, domenica 22 febbraio, l’edizione 2026 del Carnevale Pizzitano, che aveva subito un rinvio a causa delle non favorevoli condizioni meteorologiche. Nella bellissima location di Piazza della Repubblica un’esplosione di colori, allegria e musica ha fatto da cornice alla manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Pizzo, guidata dal sindaco Sergio Pititto.
La realizzazione tecnica dell’evento è stata curata dall’agenzia Timpani Eventi di Pizzo, gestita da Antonio Timpani, che ha voluto pubblicamente ringraziare, per l’ottima riuscita degli eventi in programma, il Sindaco e il vicesindaco Gennaro Muratore. Un irrefrenabile entusiasmo, in particolare da parte dei bambini, che hanno sfoggiato le maschere più originali, ha accompagnato i vari momenti di spettacolo che si susseguivano sul palco appositamente allestito in piazza. Ma anche i non più bambini hanno dimostrato entusiastica partecipazione immergendosi nell’allegra atmosfera di festa che, almeno per un giorno, ha fatto mettere da parte i problemi quotidiani.