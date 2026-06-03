Un cittadino denuncia l’ennesimo disservizio legato all’approvvigionamento idrico: «È così da anni e anni, come possiamo fare turismo così?»

Torna a far discutere il problema dell'approvvigionamento idrico a Ricadi. A segnalare l'ennesimo disservizio è un cittadino residente nel centro abitato, che denuncia una situazione che, a suo dire, si trascina da anni e che nelle ultime ore avrebbe provocato nuovi disagi alle famiglie.

«A Ricadi centro manca l'acqua della condotta da qualche giorno. Vi lascio immaginare il disagio causato alla popolazione», racconta il residente. La segnalazione riguarda in particolare il capoluogo. «Sul sito istituzionale del Comune non c'è nessun avviso», afferma il cittadino, che lamenta l'assenza di comunicazioni preventive alla popolazione.

Secondo quanto riferito, non si tratterebbe di un episodio isolato. «Questa è la situazione a Ricadi da anni e anni. L'acqua manca senza preavviso alcuno in qualsiasi giorno della settimana», sostiene.

Il residente descrive una gestione della distribuzione idrica che, a suo avviso, rende difficile organizzare anche le più normali attività quotidiane. «Alcuni giorni l’acqua arriva dalle sette di mattina fino alle tre del pomeriggio, altre volte manca per tutta la giornata», denuncia.

Parole che esprimono tutta l'esasperazione di chi vive il problema quotidianamente. «È una situazione a dire poco da terzo mondo. E vogliamo fare accoglienza ai turisti. Una vergogna assoluta», conclude il cittadino, chiedendo attenzione su una criticità che lede l’immagine del territorio anche agli occhi delle migliaia di visitatori che ogni anno affollano il territorio, soprattutto d’estate.