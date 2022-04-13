All’indomani del rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro del pubblico impiego, arrivano le parole di estrema soddisfazione del Coordinamento provinciale della Federazione Confsal-Unsa-Salfi, per il plebiscito ottenuto nel settore delle Agenzie fiscali del Vibonese. [Continua in basso]

In questo contesto il sindacato di categoria ha ottenuto cinque seggi sui cinque a disposizione, «risultato veramente straordinario e motivo di soddisfazione per tutti noi. La competizione elettorale appena conclusa – afferma al riguardo il coordinatore provinciale Enzo Russo – dice in modo chiaro e netto che la scrivente Organizzazione sindacale è protagonista assoluta nel contesto lavorativo della Direzione provinciale di Vibo Valentia. A questo risultato ci arriviamo dopo due anni molto particolari per la nota situazione emergenziale sanitaria: situazione che ha, di fatto, impedito le normali relazioni sociali, di confronto. Si è ovviato a tale condizione con i confronti, le relazioni, in modo virtuale e da remoto, al fine di, in primis, tutelare la salute dei lavoratori, di continuare a garantire i loro diritti, in termini di salario, indennità, ecc.. Il risultato ottenuto – conclude Russo – gratifica e sprona la scrivente organizzazione sindacale e la Rsu ad un maggior impegno e attenzione verso tutti i problemi della nostra quotidiana attività lavorativa. Impegno e passione che ho e che abbiamo sempre avuto, e che continuerà sempre ad esserci insieme alla disponibilità nei confronti di tutti i lavoratori».