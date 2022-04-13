Il sindacato plaude i risultati ottenuti nel Dipartimento provinciale delle Agenzie Fiscali. Russo: «Successo straordinario dopo due anni di emergenza»

All’indomani del rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro del pubblico impiego, arrivano le parole di estrema soddisfazione del Coordinamento provinciale della Federazione Confsal-Unsa-Salfi, per il plebiscito ottenuto nel settore delle Agenzie fiscali del Vibonese. [Continua in basso]

In questo contesto il sindacato di categoria ha ottenuto cinque seggi sui cinque a disposizione, «risultato veramente straordinario e motivo di soddisfazione per tutti noi. La competizione elettorale appena conclusa – afferma al riguardo il coordinatore provinciale Enzo Russo – dice in modo chiaro e netto che la scrivente Organizzazione sindacale è protagonista assoluta nel contesto lavorativo della Direzione provinciale di Vibo Valentia. A questo risultato ci arriviamo dopo due anni molto particolari per la nota situazione emergenziale sanitaria: situazione che ha, di fatto, impedito le normali relazioni sociali, di confronto. Si è ovviato a tale condizione con i confronti, le relazioni, in modo virtuale e da remoto, al fine di, in primis, tutelare la salute dei lavoratori, di continuare a garantire i loro diritti, in termini di salario, indennità, ecc.. Il risultato ottenuto – conclude Russo – gratifica e sprona la scrivente organizzazione sindacale e la Rsu ad un maggior impegno e attenzione verso tutti i problemi della nostra quotidiana attività lavorativa. Impegno e passione che ho e che abbiamo sempre avuto, e che continuerà sempre ad esserci insieme alla disponibilità nei confronti di tutti i lavoratori».