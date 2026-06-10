L’amministrazione comunale ha voluto omaggiare la sua cittadina più longeva: «A lei va il nostro abbraccio più sincero e la nostra gratitudine per ciò che continua a insegnarci con la sua presenza gentile»

Festa a Rombiolo per il compleanno della signora Caterina Arena, che ha raggiunto il traguardo dei 102 anni. Un anniversario speciale che l’amministrazione comunale ha voluto celebrare personalmente, portando gli auguri istituzionali e l’abbraccio dell’intera comunità a una delle sue cittadine più longeve.

A fare visita alla centenaria è stata anche il sindaco, Caterina Contartese, che ha voluto condividere con la festeggiata e i suoi familiari un momento di vicinanza e gratitudine. Un incontro semplice, fanno sapere dall’amministrazione, ma dal forte significato simbolico per tutta la cittadinanza.

Nel messaggio diffuso dal Comune sui social si sottolinea come l’anziana signora sia «una donna che, con il suo sorriso e la sua serenità, custodisce più di un secolo di storia, valori e vita vissuta». Un vero e proprio patrimonio di esperienze, un tesoro prezioso per le nuove generazioni e per l’intera comunità rombiolese.

Il sindaco Contartese, nel rivolgere gli auguri a nome dell’amministrazione e dei cittadini, ha voluto rendere omaggio alla signora Caterina: «A lei va il nostro abbraccio più sincero e la nostra gratitudine per ciò che rappresenta, per ciò che ha attraversato, per ciò che continua a insegnarci con la sua presenza gentile».