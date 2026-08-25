L’appuntamento è fissato alle 21 con il concerto “Per me o per te”. Sul palco Danilo Lico, Alessandro Marzano e Giuseppe Lanzo. Durante l’esibizione prenderà forma un’estemporanea artistica ispirata dalla musica

Musica e arte si incontrano nel cuore di Rombiolo per uno degli appuntamenti di fine agosto promossi dall’Amministrazione comunale. Venerdì 28 agosto, alle ore 21, piazza San Michele ospiterà il concerto del Danilo Lico Trio, dal titolo “Per me o per te”.

Sul palco, insieme a Danilo Lico, ci saranno Alessandro Marzano e Giuseppe Lanzo, per una serata che unirà la dimensione musicale a quella artistica.

L’estemporanea di Nefes durante il concerto

Durante il concerto è infatti prevista anche un’estemporanea di Nefes, presentata come un’esperienza di «arte istintiva ispirata dall’immaginazione e dai suoni del presente». La creazione artistica prenderà dunque forma in contemporanea con l’esibizione del trio, seguendo suggestioni e atmosfere generate dalla musica.

L’appuntamento è fissato per le 21 di venerdì 28 agosto in piazza San Michele a Rombiolo. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale.