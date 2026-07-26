Il 30 luglio la terza edizione del memorial promosso dall'associazione Vivi San Calogero. Pittori da tutta la Calabria, mostre, laboratori e premiazioni per una giornata dedicata alla cultura e alla valorizzazione del territorio

Una giornata dedicata all'arte, alla memoria e alla valorizzazione del territorio nel segno dell'amicizia. È questo lo spirito della terza edizione del "Premio L'Arte di Vivere", memorial dedicato a Salvatore Manco, in programma giovedì 30 luglio a San Calogero, in occasione della Giornata mondiale dell'Amicizia. L'iniziativa, promossa dall'Associazione culturale Vivi San Calogero, nasce per ricordare la figura dell'ex presidente dell'associazione, scomparso dopo aver guidato il sodalizio dal 2020 al 2024, trasformando il suo esempio in un'occasione di crescita culturale e partecipazione per l'intera comunità.

Il concorso di pittura e il programma

Cuore della manifestazione sarà il concorso di pittura estemporanea, che coinvolgerà artisti provenienti da tutta la Calabria. Per l'intera giornata le vie, le piazze e gli scorci più caratteristici del centro storico diventeranno atelier all'aperto, dove i pittori realizzeranno opere ispirate ai paesaggi, ai colori e alle atmosfere di San Calogero. Il pubblico potrà seguire dal vivo le diverse fasi del lavoro artistico, vivendo un'esperienza che unisce creatività e partecipazione.

Il programma proseguirà nel pomeriggio, dalle ore 18 in piazza Nicola Calipari, con l'esposizione delle opere realizzate e la successiva cerimonia di premiazione. Ad arricchire l'evento saranno anche momenti di riflessione, interventi culturali e intermezzi musicali, mentre non mancheranno mostre, laboratori creativi e incontri dedicati soprattutto a bambini e ragazzi.

Il ricordo di Salvatore Manco

«Il "Premio L'Arte di Vivere" rappresenta molto più di una manifestazione artistica: è un omaggio ai valori che Salvatore Manco ha saputo incarnare e trasmettere, primo fra tutti quello dell'amicizia», spiegano gli organizzatori, che rinnovano l'invito a cittadini, associazioni, istituzioni e appassionati d'arte a prendere parte all'iniziativa. L'obiettivo è continuare a promuovere la cultura come strumento di incontro, inclusione e valorizzazione delle eccellenze locali, mantenendo vivo il ricordo di una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità sancalogerese.