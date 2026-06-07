Iniziativa dal forte valore simbolico promossa dall’associazione Vivi San Calogero. Guanti e sacchetti saranno forniti dagli organizzatori per una raccolta rifiuti lungo la Provinciale 33, tra decoro urbano, tutela ambientale e partecipazione
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A San Calogero la cura del territorio coincide anche con un gesto semplice e molto simbolico: raccogliere i rifiuti lungo una strada cara alla comunità. Sabato 13 giugno l’associazione Vivi San Calogero, guidata dalla presidente Graziella Castagna, promuove l’iniziativa "Vivi il Verde di San Calogero", una giornata dedicata all’ambiente, al volontariato e alla cittadinanza attiva.
L’appuntamento è fissato alle ore 17, con ritrovo alla statua di Maria Santissima delle Grazie, lungo la strada provinciale 33. Da lì partirà l’attività di pulizia del tratto che conduce al Santuario di Maria Santissima delle Grazie di Casalello, luogo particolarmente sentito dalla comunità locale.
Una raccolta rifiuti lungo la strada del Santuario
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla tutela dell’ambiente e sul decoro urbano. La raccolta dei rifiuti lungo il percorso verso il Santuario vuole essere anche un modo per valorizzare un’area significativa per San Calogero, unendo attenzione agli spazi comuni e partecipazione diretta.
Gli organizzatori forniranno guanti e sacchetti, così da rendere più semplice la partecipazione di quanti vorranno aderire alla giornata. Un aspetto pensato per coinvolgere il maggior numero possibile di persone e trasformare l’iniziativa in un momento condiviso.
Ambiente, volontariato e comunità
"Vivi il Verde di San Calogero" rappresenta anche un’occasione per rafforzare i legami sociali e promuovere una maggiore consapevolezza civica. L’associazione punta a dimostrare come piccoli gesti possano contribuire alla cura del territorio e al futuro della comunità.
La giornata sarà quindi non solo un intervento di pulizia, ma anche un momento di incontro e responsabilità collettiva, nel segno dell’ambiente, del volontariato e della valorizzazione dei luoghi identitari di San Calogero.